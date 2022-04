Rocío Carrasco elude a sus hijos en su reaparición mediática

Las reacciones a la entrevista de Olga Moreno a la revista SEMANA se suceden sin descanso. Tras pronunciarse su hija mayor y Marta Riesco en ‘El programa de Ana Rosa’, Rocío Carrasco ha entrado en Sálvame en directo. Aunque la intención Rocío era promocionar el concierto homenaje a Rocío Jurado que se celebrará en unos días en Sevilla, no ha dejado pasar la ocasión para hablar de su ex y otras polémicas relacionadas con la polémica ruptura de su matrimonio con Olga. A pesar de que la separación afecta a sus dos hijos, y especialmente a David, que vive con ellos en Málaga, Rocío Carrasco ha eludido responder las preguntas que más afectan a sus hijos.

Ha sido Pipi Estrada, que se estrenaba como nuevo colaborador de Sálvame, el que se ha atrevido a plantear la cuestión más espinosa, la que afecta al futuro de su hijo. Ahora que el matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno está roto, muchos se preguntan el porqué su madre, Rocío Carrasco, no trata de recuperar la relación con su hijo. El periodista deportivo le ha preguntado si está preocupada por cómo puede afectar a su hijo esta situación y ella ha eludido, a la gallega, la cuestión: “¿A qué madre no le va a preocupar esa situación? Es algo que espero que más pronto que tarde se pueda saber lo que pasa realmente ahí”.

La hija de Rocío Jurado ha evitado pronunciarse sobre si aprovechará la separación para recuperar la relación con su hijo y se ha centrado en el juicio por la pensión de alimentos de David Flores, en el que su hijo se ha personado para reclamarle el dinero que adeuda, unos 8.000 euros. “Hay un procedimiento que me ha puesto el ser utilizando al niño para que lo haga”, ha recordado a la audiencia, tirando balones fuera. También ha aprovechado para hablar del procedimiento de alzamiento de bienes que tiene contra Antonio David Flores en el que “la fiscalía pide tres años de prisión y nosotros cuatro”. Aunque, de momento, Olga está fuera del procedimiento “como imputada o sospechosa”,Rocío no descarta actuar en un futuro contra ella.

No habla de su hija Rocío pero le advierte sobre su padre: “No te lo creas”.

Rocío también ha eludido entrar a hablar de su hija y aunque le han puesto un vídeo en el que defendía a su padre, se ha resistido a hacerlo: “Yo dije hace tiempo que sobre ella no iba a decir nada, todo lo que dependiera de mí la iba a dejar al margen, lo único que te voy a decir es que no te lo creas”, ha aconsejado a su primogénita.

“Esas declaraciones duran cinco minutos-ha dicho sobre la decepción que asegura sentir su hija por el comportamiento de su padre. Yo no soy quién para decir lo que hay que hacer y lo que no, yo no me la creería, no creería ese momento”, ha asegurado muy seria.