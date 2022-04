La hija y la novia de Antonio David Flores acercan posturas

Lo que parecía imposible ha ocurrido: Rocío Flores y Marta Riesco mantienen una relación cordial y coinciden criticando a Olga Moreno después de que haya hablado abiertamente sobre sus sentimientos en una revista, siete meses después de hacerse pública su separación de Antonio David Flores. La nueva novia de Antonio David y su hija van acercando posturas en los programas en los que ambas colaboran, a medida que se afianza la relación entre el ex colaborador de Telecinco y la reportera madrileña.

El mismo día en que Olga Moreno protagonizaba la portada de Semana, ellas compartían plató en “Ya son las 8″, el programa que presenta Sonsoles Ónega, reconociendo que, poco a poco, están limando asperezas después de varios meses sin relación. Rocío Flores ha querido dejar claro que recuperar su amistad está siendo un proceso lento y Marta Flores ha puntualizado que Rocío le ha lanzado reproches “como puñales” en ese acercamiento que se produjo a raíz de la reciente ruptura de Marta y su padre con motivo de su no asistencia al cumpleaños de la periodista.

Marta busca el perdón de Rocío Flores

“Yo con la pareja de mi padre, a día de hoy, tengo una relación cordial, que ya he explicado por activa y por pasiva que la relación de amistad que yo tenía con ella va a tener una evolución mucho más lenta, porque yo he necesitado también mi tiempo”, ha confesado Rocío sobre su relación con Marta Riesco.

La hija de Rocío Carrasco, consciente de las críticas que ha suscitado su actitud con Marta, ha querido aclarar que “cuando yo he tenido que hablar con Marta de manera seria lo he hecho. Yo no estoy en un plató de televisión de amiguísima de la pareja de mi padre criticando a su expareja. Marta sabe mi opinión positiva y negativa hacia ella, y Olga sabe mi opinión positiva y negativa hacia ella. Intento mantener cordialidad y respeto hacia todas las partes y si me quieren respetar a mí bien y si no lo siento”, se ha justificado la colaboradora.

“Estamos poco a poco”, decía Marta. “Está bien que seas honesta y digas la verdad y que las cosas van poco a poco porque parece que voy yo aquí de amiguísima”, le ha espetado Rocío. “No, las cosas van poquísimo a poquísimo, ella me ha dicho unas verdades como puñales, yo he aguantado el tirón y he estado aquí currándome mi perdón con ella”, ha confirmado la reportera.