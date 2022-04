Rocío Carrasco cumple 45 años y celebra su nueva vida tras “contar la verdad para seguir viva”

Tal día como hoy, hace ya 45 años, nacía en la madrileña clínica de Nuestra Señora de Loreto la primogénita de Rocío Jurado y su única hija en común con el boxeador Pedro Carrasco. “Esto es lo más grande que hay en el mundo. Como mujer creo que ya no tengo nada más que aspirar. Artísticamente, ilusión en tener como actriz una gran obra y que viva siempre para estar al lado de mi hija. Como mujer, creo que Dios me ha colmado”, dijo entonces la cantante a la revista ‘¡Hola!’. Los objetivos de las cámaras apuntaban a Rocío Carrasco desde el momento de su nacimiento, y casi medio siglo después, no han dejado de hacerlo.

Aunque hubo momentos en los que la prensa no trató del todo bien a la heredera universal de ‘la más grande’, ahora la opinión pública la mira con unos ojos diferentes, una visión renovada gracias a la emisión de la serie documental de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, en la que narra el calvario que durante años sufrió a consecuencia del supuesto maltrato físico y psicológico al que Antonio David Flores, su exmarido y padre de sus hijos, la habría sometido.

Rocío Carrasco, en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' FOTO: Mediaset La Razón

Hoy, el día de su 45 cumpleaños, Rocío Carrasco tiene más de una razón para celebrar la vida, la nueva vida que ella misma eligió llevar tras romper su silencio. Recientemente, se la pudo ver en Sevilla acompañada de Fidel Albiac, en la presentación de su último proyecto, ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’, un concierto en homenaje a su madre. El abogado se ha convertido en su principal apoyo, y aunque hay quienes lo señalan como culpable de algunos frentes abiertos que todavía acechan a su esposa, lo cierto es que desde su entorno solo llegan buenas palabras.

Hoy, no han trascendido muchos detalles sobre cómo está celebrando Rocío Carrasco su 45 cumpleaños, pero se espera una fiesta o reunión con sus más allegados, entre los que encuentran algunos rostros conocidos como Terelu Campos, Carmen Borrego, Belén Rodríguez, Alba Carrillo o Carlota Corredera. El año pasado, el primero de su ‘nueva vida’ tras renacer como el ave fénix que lleva tatuado en su espalda, su casa de Valdelagua se llenó de flores y regalos que tanto sus seres queridos como sus seguidores le hacían llegar.