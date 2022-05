El último drama de Joaquín Cortés: desahuciado de su casa y condenado a pagar 55.000 euros al propietario

Corren malos tiempos para Joaquín Cortés. Hace unos meses saltaba a la luz pública la noticia de que el bailarín no había pagado el alquiler de una exclusiva vivienda ubicada en Portugal en la que estuvo residiendo junto a su familia durante un año y medio. El propietario de la misma, tras varios intentos por ponerse en contacto con el protagonista y no obtener respuesta, decidió demandarle, iniciando una batalla legal de la que este lunes se conocen todas las novedades.

Joaquín Cortés repetirá paternidad próximamente EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO) 27/06/2014 FOTO: EUROPA PRESS

Tal y como desvela el medio portugués ‘Correio da Manha’, y tras de una intensa guerra judicial, Joaquín Cortés ya ha recibido su correspondiente orden de desahucio, y ha sido condenado a pagarle la cantidad de 55.000 al dueño del citado inmueble. “Espero pronto poder entrar a la casa para ver cómo está. El señor Joaquín dijo que me iba a devolver las llaves pero de momento no lo ha hecho”, desliza el casero a ‘Dioguinho’, haciendo hincapié en que no tiene demasiadas esperanzas en que el artista le pague ese dinero.

A pesar de que Cortés no se presentó este juicio, ha sido la pasada semana cuando ha conocido esta decisión judicial que le deja en una situación complicada, sobre todo a nivel económico. Aunque en un primer momento sí reconoció haber contraído esa deuda, la mujer del bailarín alegó que el inmueble no se encontraba en condiciones aptas para vivir: “Fue horrible, porque no tenían la casa en buenas condiciones. Durante días no pudimos dormir en nuestra habitación, porque había muchos bichos, luego productos tóxicos… fue una experiencia horrible”.

A raíz de estas declaraciones surgieron varios interrogantes: ¿Por qué si la vivienda no estaba en buenas condiciones permanecieron viviendo en ella 18 meses? ¿Recurrirá Joaquín Cortés esta decisión judicial?. ‘LA RAZÓN ha intentado ponerse en contacto con el protagonista y principal afectado de toda esta historia, pero por el momento no ha habido respuesta alguna.