Patricia Pardo renace como estrella: la decisión que la catapulta como nueva celebrity

Patricia Pardo es una de las presentadoras más conocidas de la pequeña pantalla gracias a su trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’. Sin embargo, su popularidad ha crecido mucho en los últimos meses tras darse a conocer su incipiente relación con Christian Gálvez, su compañero de cadena. En lo relativo a la crónica social, la periodista ha pasado de narrar los titulares a protagonizarlos, una exposición pública que ya ha tenido consecuencias directas en su vida. De hecho, parece que pretende rentabilizar este tirón mediático y gestionar su notoriedad pública de forma profesional, teniendo en cuenta la última decisión que ha tomado en este sentido.

La periodista se acaba de incorporar al equipo de LIKEU Management, una agencia de representación y publicidad que se desarrolló dentro del grupo Mediaset. Así lo han anunciado desde la propia empresa: “Estamos muy contentas de anunciar ¡que Patricia Pardo ya forma parte de la familia LIKEU! Y por eso, le dedicamos esta publicación, para darle la bienvenida como se merece”. Se trata de una conocida firma que ya ofrece sus servicios a otros rostros conocidos de la cadena como Sandra Barneda, Nagore Robles, Joaquín Prat o Sol Macaluso, la reportera de ‘Informativos Telecinco’ que se hizo popular por sus sentidas crónicas sobre el conflicto ruso-ucraniano.

De este modo, parece que la intención de Patricia Pardo es empezar a colaborar con marcas y empresas que le reporten beneficios por publicidad, rentabilizando así los más de 75.000 seguidores con los que cuenta en su perfil de Instagram, una cifra que creció como la espuma cuando se dio a conocer su romance con Christian Gálvez. Aunque se trata de una periodista de los pies a la cabeza, la presentadora puede compaginar su pasión por la información con esta nueva faceta de influencer que la acerca a las nuevas generaciones.

En lo que a su relación con el otrora presentador de ‘Pasapalabra’ respecta, parece que el idilio va viento en popa. Reacios a pronunciarse públicamente sobre este asunto, lo cierto es que tampoco ocultan que son pareja, y ya son varias las ocasiones en las que se han dejado ver juntos por las calles de Madrid. Una exposición pública que no gustó en absoluto a Almudena Cid, la ex de Christian Gálvez, ni a su familia, que no dedicó muy buenas palabras al escritor: “Ninguna mujer merece ese desprecio”.