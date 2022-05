Jorge Javier Vázquez llora la muerte de uno de los grandes amores de su vida

El pasado 20 de mayo, la vida de Jorge Javier Vázquez se tornó de color gris debido al fallecimiento de uno de los amores de su vida, su perrito Travis. Por todos es sabido que los perros, concretamente los galgos, representan una parte muy importante en el día a día del presentador: “Ahora tendremos que aprender a vivir sin ti. Va a ser muy difícil porque has sido un compañero maravilloso, Travis. Qué silencio reina ahora en tu casa. Feliz viaje y no te olvides de saludar a Cartago”, escribió Jorge en Instagram junto a una fotografía del protagonista.

Hace tan solo unas horas, el presentador de ‘Sálvame’ y ‘Supervivientes’ ha querido compartir su última reflexión tras esta pérdida en su blog semanal en la revista ‘Lecturas’: “Normalmente los domingos me permito hacer poca cosa pero este quiero ser más consciente que nunca de que no voy a hacer nada. Solo dejar pasar el tiempo para poder pensar en Travis con tranquilidad. Travis se fue el viernes. Decidimos llevarlo al veterinario para que pudiera descansar en paz porque ya le costaba mucho respirar y rechazaba el pavo que le ofrecíamos. Esa fue la señal definitiva de que el fin estaba cerca porque Travis jamás le ha dicho que no a ningún tipo de alimento. Pero el viernes despreció el pavo. Y lo llevamos al veterinario. Y al cogerlo para bajarlo del coche miró al señor que trabaja en casa y se fue. Desde entonces no nos lo quitamos de la cabeza”, desliza dejando entrever la emoción y tristeza que sintió en ese momento.

Jorge Javier Vázquez en una imagen reciente FOTO: Gtres

“Yo lo he llorado un poco. Muy poco, porque todavía estoy en shock y todo el que me conoce sabe que soy de emocionarme tardíamente. Lo voy a echar mucho de menos. Últimamente te lo encontrabas parado en cualquier estancia de la casa, cogiendo fuerzas para dar unos cuantos pasos más hacia ninguna parte. ¡Ay, Travis! Cuánto amor dejas. Y también dolor, pero un dolor que puede resultar hasta placentero. Porque sabemos que te vas después de haber sido feliz durante muchos años en nuestra casa. Ayuda a mitigar tu ausencia saber que te salvamos de la calle”, cuenta un Jorge Javier emocionado.