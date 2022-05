Jorge Javier Vázquez: “Voy a terapia todas las semanas”

No extraña que con la tensión existente en un ‘Sálvame’ con tantos desencuentros entre sus propios colaboradores y su guerra continua contra los que él denomina “los negacionistas” de Rocío Carrasco, a Jorge Javier Vázquez le haga falta ayuda profesional para poner su mente en orden.

El mismo lo confesaba este lunes durante el acto de presentación de Pronokal, una dieta para perder peso, de la que el presentador es imagen.

“Mi trabajo es lo que tiene. Voy a terapia todas las semanas, porque si no fuera, acabaría como las maracas de Machín. Pero esto lo aprendí hace mucho, empecé a ir a consulta a los treinta para resolver toda mi infancia y mi condición sexual, para reconciliarme con ella… Y ahora, la terapia forma parte de mi rutina vital”, explica.

-¿Cómo ve esta edición de ‘Supervivientes’?

La gente está respondiendo muy bien, y se le está exigiendo muchísimo a los concursantes. Van a producirse situaciones que engancharan muchísimo.

-¿Siente debilidad por alguno?

Quiero tener una conversación con Charo Vega para ponerle las pilas. Y quiero saber qué le ha pasado a Kiko Matamoros, porque creo que se imaginaba que el concurso era otra cosa.

-¿Quién le ha sorprendido más?

Anabel Pantoja. Y Yulen también.

-¿Veremos a Olga Moreno en alguna de las galas? Ya sabemos que con usted no, porque no desea que coincidan en el mismo plató.

No lo sé…

Jorge Javier, durante una gala de 'Supervivientes' FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

-¿Qué opina de ese veto?

Es que no se si se ha producido…

-¿Es tan duro con Rocío Flores porque le ha decepcionado?

…

No se aviene a contestar a las preguntas sobre los Flores, prefiere responder amparándose en el acto que nos ocupa: “Empecé esta dieta porque me sobraban un montón de kilos, me fue bien, y ahora quiero afinarme para estar este verano estupendo. Ya he perdido veinte kilos. Nunca me había visto tan bien. Además, hago deporte todos los días, y por un compromiso personal estoy pensando en dejar de comer carne. Ya me he olvidado del cochinillo, el cordero, el paté… ¿Convertirme en vegano? No.”

-¿Cómo se encuentra Belén Esteban tras su aparatosa caída en ‘Sálvame’?

Te lo puedes imaginar. Cada vez que hablo con ella llora. La recuperación es muy complicada.

¿Tiene un plan B por si la tele te falla?

Viajar mucho. A mi edad, estar preparado por si algo te falla te da mucha seguridad. Pero estoy convencido de que vamos a seguir con el programa diario. Hay mucha gente que ya nos ha enterrado, y lo siento por ellos, porque aquí seguimos. Y creo que seguiremos mucho más.

-Marta Riesco le ha llamado maltratador.

Soy una persona maravillosa (ríe).

-Paz Padilla se ha comprado una caravana para ejercer de vendedora ambulante de la ropa que diseña…

Qué horror. Ni me gustan las caravanas ni los campings.

-¿Mantiene contacto con Paz?

La verdad es que no, no hablamos desde que dejó el programa. Y como no tengo relación con ella no la echo de menos.