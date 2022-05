David Valldeperas y Paz Padilla se enfrentan en los tribunales

Ya han pasado casi tres meses desde que Paz Padilla fuera despedida de Mediaset por lo que la empresa entendió como “el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa ‘Sálvame’ una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero”. Ocurrió tras una sonada bronca de la gaditana con Belén Esteban, a colación de las polémicas declaraciones que la conductora vertió sobre la eficacia de las vacunas contra el coronavirus.

Aunque Paz Padilla nunca se ha pronunciado al respecto, poco después de anunciarse su despido se dio a conocer que la humorista había llevado a Mediaset a los tribunales por lo que ella considera un cese injusto. Ahora, Jesús Manuel Ruiz, excolaborador de ‘Sálvame’, ha publicado en ‘Chismógrafo’ que su primera cita judicial tendrá lugar el próximo martes 31 de mayo a primera hora de la mañana, en los Juzgados de lo Social de Madrid.

Paz Padilla y David Valldeperas en una imagen de archivo FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Lo jugoso de este asunto, según el periodista, es que David Valldeperas, otrora íntimo amigo de Paz Padilla, ha sido citado por Mediaset a declarar como testigo. Jesús Manuel Ruiz recalca que la Ley le obliga a ser totalmente sincero durante su declaración, independientemente de las relaciones laborales o personales que le unan a las partes.

Aunque se desconoce en qué punto se encuentra ahora la relación de amistad de Paz Padilla y David Valldeperas, hubo un tiempo en que parecían inseparables. Desde que la gaditana se marchó de ‘Sálvame’, ha perdido el contacto con muchos de sus antiguos compañeros, incluido Jorge Javier Vázquez. El presentador no tuvo reparos a la hora de confirmar que entre ellos nunca ha existido un vínculo estrecho. “No hablo con ella desde que pasó lo que pasó, pero ya hacía mucho tiempo que no hablaba con ella. No sé cómo está, la verdad es que no tengo ninguna relación, por eso tampoco la echo de menos”.

En cambio, la presentadora sí mantiene un vínculo muy estrecho con Xoan Viqueira, expareja de David Valldeperas, hasta el punto de que este se refugió en casa de la actriz en los días posteriores a la ruptura. De hecho, recientemente han visitado juntos las playas de Cádiz, y han sido vistos en actitud muy relajada mientras disfrutaban de las aguas de sus playas.