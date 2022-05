Gloria Camila, disgustada con Ana María Aldón por su actitud con Ortega Cano en ‘Sálvame’

La ‘Sálvame Fashion Week’ no ha dejado indiferente a nadie y buena parte de los espectadores siguen comentando algunos de los momentazos que el formato dejó. Desde el descuido de María Patiño, que enseñó un pecho por accidente mientras desfilaba, hasta la caída de Chelo García Cortés, por la que tuvo que ser trasladada al hospital.

Pero fue la visita de Ortega Cano al plató de ‘Sálvame’ lo que más cola está trayendo en lo que a la crónica rosa se refiere. El torero acudió para entregar un ramo de flores a su esposa, Ana María Aldón, que ejerció como diseñadora de algunos de los modelitos que vistieron los colaboradores sobre la pasarlea. Su televisivo encuentro está en boca de todos, y ni siquiera Gloria Camila, la hija del diestro, ha podido evitar pronunciarse al respecto.

Gloria Camila en 'Ya son las Ocho' FOTO: Mediaset

La joven no ha disimulado su disgusto con Ana María Aldón por mostrarse tan cercana con algunas de las personas que, desde ‘Sálvame’, han sido más críticas con su familia, especialmente con ella, Rocío Flores, y el propio Ortega Cano.

“Si me pides sinceridad al 100%, yo veo un súper abrazo a Jorge Javier Vázquez que parece que son amigos desde hace 1.000 años, y luego a su marido, que va al plató…”, espetó la colombiana en el plató de ‘Ya son las ocho’

Lo cierto es que el encuentro entre Ortega Cano y Ana María Aldón no dejó indiferente a nadie por la frialdad que ambos mostraron. Es posible que los nervios por verse las caras en ‘Sálvame’, un programa que incomoda a parte de la familia, les jugaran una mala pasada, pero con los rumores sobre una crisis entre ellos sonando más fuerte que nunca, la tensión que reflejaron no ayuda en absoluto a acallar las habladurías.

“Yo no quería que fuese porque creo que era el momento de Ana porque es la diseñadora y la que tiene que mostrar sus trajes. Él decidió ir porque quería apoyarla porque sabe el trabajazo que hay detrás. Él va para darle un ramo de flores y para adorarla como diseñadora. Y por eso no se sentó delante ni nada. Él fue, lo hizo y se fue. Eché un poco de menos un poquito más de amor, un poquito más de efusividad, un poquito más de cariño y de contacto, pero imagino que serán los nervios del momento, que estás en tensión. No sé”, agregó Gloria Camila.