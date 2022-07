Kiko Hernández cuenta en ‘Sálvame’ el motivo por el que ha cancelado su obra de teatro: “Lo he hecho por mi salud mental”

La pasada semana el periodista Jesús Manuel Ruiz publicaba en el medio ‘Esdiario’ la cancelación definitiva de ‘Distinto’, la obra de teatro que protagoniza Kiko Hernández con la que ha recorrido algunos puntos de la geografía española. El motivo que el citado medio alegó era “la escasa venta anticipada de las entradas”. Una información que el propio Kiko ha querido matizar en ‘Sálvame’ este mismo martes.

Se cancela la última función de Kiko Hernández FOTO: Facebook

“Hemos llenado más de nueve funciones. Hemos tenido buenas criticas el problema no ha sido la baja afluencia, esta obra ha ido como un tiro comparada con otras que siguen en cartel. Dejo la obra por cuarta vez en cinco meses en contra de mi voluntad y por mi salud mental y personal. Estoy hablando de compañeros, actores, estoy hablando de un directo codirector, estoy hablando de todo un equipo que saben de lo que estoy hablando”, ha comenzado diciendo el tertuliano ante el silencio del resto de Terelu Campos y del resto de colaboradores.

Al parecer, y según afirma el protagonista, existe una persona dentro de esta representación que le habría estado complicado mucho las cosas durante esta aventura profesional en la que debutó el pasado mes de febrero: “¿Quieres que diga la verdad? ¿O lo dejamos aquí? Voy a decir más, me ha gustado tanto el teatro que me voy a quedar. Gente como tú ensucia el teatro, pero yo he venido para quedarme, de hecho la semana que viene estreno una obra ‘Las Troyanas’. He sido feliz en el teatro pero últimamente cada vez que tenía un gira, un día antes no podía dormir y vomitaba bilis del asco de la pena y de tener que ir. Yo no he querido dejar la pelota botando, si continuamos, continuamos hablando todos”, ha deslizado Kiko Hernández visiblemente enfadado.

Después de este discurso, ha querido agradecer al director de la obra todo lo aprendiendo durante estos últimos meses, y no ha dudado en afirmar que seguirá apostando por diferentes proyectos que le convenzan: “Voy a emprender en mil aventuras. El pan con el que comen mis hijas y yo, y con el que van a la escuela se llama Sálvame. Llevo 25 años currando y nunca estaré lo suficientemente agradecido por la oportunidad de hacer una obra de teatro, un hobby que se ha convertido en una pesadilla. No lo hacía por dinero, lo hacía por salir de aquí y hacer cosas nuevas, me quité horas de sueños y lo has destruido”, ha concluido.