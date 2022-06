Kiko Hernández pierde su ‘inmunidad’: los colaboradores de ‘Sálvame’ se le echan encima

Es conocido por ser el malo, malísimo de ‘Sálvame’. Kiko Hernández no suele morderse la lengua y sus ácidos comentarios han provocado alguna que otra lágrima entre sus compañeros. Ayer, martes 14 de junio, le llegó el turno a Lydia Lozano, una de las colaboradores que más veces ha sufrido el tono ácido del ex gran hermano. La periodista acudió recientemente al funeral de Jesús Mariñas, fallecido el pasado 10 de mayo. Ante la prensa lo definió como “un maestro” y recordó la buena relación que tenía con él, unas palabras que Hernández utilizó en su contra.

“Vas al funeral y dices que le tenías mucho cariño y que era un maestro, pero ayer, antes de ir, dijiste aquí, delante del público: ‘qué pereza me da ir’”, reveló el tertuliano. Lydia Lozano rompió a llorar de inmediato, consciente de que las declaraciones de su compañero podrían dejarla en muy mal lugar. Sin embargo, buena parte de la opinión pública le mostró su apoyo y comprendió que sus palabras sobre el funeral de Jesús Mariñas no eran malintencionadas. “A mí también me daría pereza ir al funeral de mi amigo, no es algo agradable que te apetezca hacer”, señaló Carmen Alcayde, una de las que más crítica se mostró con Kiko Hernández.

Lydia Lozano en 'Sálvame' FOTO: La Razón (Custom Credit) Telecinco

Un día después de lo ocurrido, Gema López también ha recriminado a su compañero que intentara atacar a Lydia Lozano con un asunto tan delicado como pude ser el funeral de su amigo. “Yo te vi desde mi casa y te puse verde. Me pareció muy sucio lo que hiciste”, ha expresado la colaboradora. Por su parte, Kiko Hernández se ha defendido alegando que “es lo que llevamos haciendo en ‘Sálvame’ desde que comenzó. Si te parece que aquí trabaja gente tan mala, no vengas cuando te llamen para trabajar”.

Lo cierto es que todos los colaboradores ha recriminado las palabras de Kiko Hernández, algo insólito en el programa. Hasta ahora, el tertuliano soltaba sus incisivos comentarios sin que nadie se lo reprochara, pero parece que ha perdido esa especie de ‘inmunidad’ y ya no están dispuestos a pasárselo por alto.