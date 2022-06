Terelu Campos, tirada en la carretera: así ha sido su “accidentado” viaje en coche

El verano está a la vuelta de la esquina y millones de españoles ya preparan sus vacaciones. Algunos adelantados aprovechan las altas temperaturas impropias de esta época del año para disfrutar de sus primeros baños en el mar, como es el caso de Terelu Campos. La hija mayor de María Teresa Campos se dispuso el pasado fin de semana a viajar hasta la costa para desconectar a orillas del Mediterráneo, pero lo cierto es que su trayecto hasta Campoamor, en Alicante, fue de todo menos idílico.

Apenas llevaba una hora en la carretera cuando uno de los servicios de alerta del coche le avisó de que algo no funcionaba como debería. “Me bajo del coche y veo aterrorizada cómo la rueda delantera del lado derecho está completamente abajo. Hablamos de un Mercedes que pesa más de 2.000 kilos. No me puedo creer que solo llevemos cien kilómetros de Madrid y ya nos haya pasado esto”, recuerda la presentadora de ‘Sálvame’ en su columna de la revista ‘Lecturas’.

Su odisea solo acababa de empezar, porque cambiar la rueda por la de repuesto no fue tarea sencilla. Ella y su conductor tuvieron problemas incluso para quitar los tornillos, así que no tuvieron más remedio que pedir la ayuda de terceros.

Terelu Campos en la playa de Málaga FOTO: KMJ/KMA GTRES

Cambiada la rueda, el viaje no fue precisamente a mejor, y es que como explica la propia Terelu Campos, las normas de tráfico obligan a no circular a más de 80 kilómetros por hora con un neumático de repuesto, y a parar cada 100 kilómetros para evitar que la goma se sobrecaliente. “Como veis, mi aventura de venir a Campoamor se convirtió en un viaje de ocho horas: llegué a las 3:15 h de la madrugada”, se lamenta la hermana de Carmen Borrego, aunque contaba con el apoyo a distancia de sus amigas, que la esperaban en la ciudad alicantina para celebrar una despedida de soltera: “Me iban poniendo mensajes para animarme”.

Además, Terelu Campos llevaba provisiones de sobra para pasar el día en la carretera: “Seis litros de gazpacho, cuatro ‘tuppers’ de ensaladilla rusa y más de veinte filetes empanados. Ese es mi estilo”.