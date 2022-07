Isabel Pantoja y su discurso viral en el Orgullo Gay de Madrid: “Soy una más de ustedes”

Isabel Pantoja se ha convertido en la protagonista de las fiestas del Orgullo Gay 2022 en Madrid. La Plaza de España albergaba a miles de personas que esperaban con ganas la llegada de la artista de la copla por excelencia.

Pasaban las 0:20 horas de este sábado cuando Omar Suárez y Lujan Arguelles, conductores de la gala de Mister Gay España, presentaban a una Isabel que se disponía a recoger el premio otorgado por la organización. Minutos previos a su aparición se proyectó un vídeo sobre la trayectoria profesional y personal. Sus éxitos, sus amigos, sus momentos complicados en prisión y también sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, han tenido cabida en este reportaje audiovisual.

Isabel Pantoja se emociona durante su discurso en la gala de Mister Gay (Madrid) FOTO: Instagram

Los aplausos y ovaciones por parte de todos los allí presentes provocaron que Isabel Pantoja se emocionase al irrumpir en el escenario. Antes de actuar, la artista quiso referirse al público con unas emotivas palabras: “Quiero agradeceros a todos, uno por uno, que estéis aquí desde hace tantas horas. Que yo os he estado viendo desde la habitación y he estado todo este tiempo emocionada, de corazón para mí. Desde hace años, me querían entregar este premio, pero por muchas cosas no fue posible. Hoy se ha hecho realidad y vuestro orgullo es MI orgullo porque sin vosotros, los de todo el mundo, ésta que está aquí, no estaría hoy… Gracias también a los que se encuentran aquí cerca (los medios de comunicación) pero a los que me tratan bien”, comenzó diciendo.

“Os agradezco con todo mi corazón a este colectivo que llevo en mi alma desde que comencé a cantar. Gracias a ustedes hemos podido ser artistas y de las grandes, de las que no se olvidan. Y si no se olvidan esas artistas grandes es por ustedes, porque lo dais todo por esas artistas. Las artistas necesitamos a este colectivo maravilloso que es el LGTBIQ+, por y para siempre. Yo soy una más de ustedes, hoy y para siempre, os respeto, quereros mucho”, Estas últimas palabras fueron las más aplaudidas y comentadas por todos los compañeros de los medios de comunicación que allí nos encontrábamos, teniendo estas unas gran similitud con las pronunciadas por su amiga, la intérprete María del Monte.

Isabel Pantoja en el Orgullo de Madrid: "Yo también soy una más de ustedes, que lo sepáis. Por y para siempre ... Viva el colectivo LGTBI"



María del Monte vibes.

pic.twitter.com/ukz8zeNRsn — M 📺 (@casasola_89) July 8, 2022

Al margen de estas declaraciones, cabe destacar a la nueva Isabel Pantoja, que poco o nada tiene que ver con la que hemos conocido en los últimos años. Renovada, pletórica, feliz y segura, la tonadillera deleitaba a su público con tres de sus canciones más emblemáticas: ‘Enamórate’, ‘Así fue’ y ‘Se me enamora el alma’.