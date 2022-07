Comienza la guerra entre Irene Rosales e Isa Pantoja: “No somos amigas, somos cuñadas”

Después de mucho tiempo en un discreto segundo plano, Irene Rosales rompió su silencio con una exclusiva en la revista ‘Lecturas’, en la que carga contra Isa e Isabel Pantoja, defiende a su marido y señala aquellos aspectos familiares que no va a “perdonar” jamás.

Sobre su suegra, Rosales deja varios titulares: “Ha dañado psicológicamente a Kiko. Le ha hecho daño desde que nació... No voy a perdonar que mi suegra no llame a mis hijas. Es su única abuela viva y desaparece. No ha vuelto a preocuparse por sus nietas. Ellas no tienen la culpa. Lo de mis hijas no lo voy a perdonar”; mientras que para Isa lanza otro dardo envenenado: “Isa sabe que Kiko no es maltratador ni agresivo. En su vida ha maltratado, ni física ni psicológicamente a una mujer. Estoy dolida con Isa, yo he estado siempre que ella lo ha necesitado, le he abierto las puertas de mi casa... ella no me ha llamado nunca cuando he tenido algún tipo de problema”, y una cosa tiene muy clara: “Isa me ha atacado para herir a su hermano”.

Kiko Rivera e Irene Rosales

Unas declaraciones que avivan la guerra familiar y que no han sentado nada bien a Ia hermana de Kiko Rivera, que ha contestado a Irene Rosales a través de ‘El programa de Ana Rosa’ asegurando que “con quien se tiene que enfadar Irene es con su marido”.

“Hay una falta de comunicación y la cosa ha ido a más... Yo creo que me he portado bien y he sido generosa con ellos”, se defiende. “Irene y yo no somos amigas, somos cuñadas”.

Respecto a las declaraciones sobre Isabel Pantoja, Chabelita confiesa: “El ataque a mi madre es totalmente gratuito, es una realidad que esta viviendo ella, lo entiendo pero no es necesario”. “Mi madre no ha visto la entrevista ni la ha leído”, matiza.