Esta es la cara que pone María del Monte cuando le preguntan por el discurso Isabel Pantoja en el Orgullo LGTBI de Madrid

“Yo soy una más de ustedes, vuestro orgullo es mi orgullo”. Estas palabras pronunciadas por Isabel Pantoja el pasado viernes en el Orgullo Gay de Madrid 2022, siguen generando un gran revuelo y un gran enigma sobre lo que realmente quiso decir la tonadillera.

Isabel Pantoja en el Orgullo LGTBI de Madrid FOTO: Jesus Briones GTRES

Las reacciones han sido muchas desde entonces, tanto por parte de familiares y amigos como por periodistas y seguidores. Pero, sin duda, la más esperada era la de María del Monte, quien hace unas semanas salía del armario públicamente en el Orgullo de Sevilla con un discurso algo similar al de su amiga Pantoja, aunque mucho más claro y extenso. Sin medias tintas.

Durante la tarde de este sábado, mientras presentaba junto a Boris Izaguirre la retransmisión del Desfile del Orgullo, se proyectaron las imágenes de Isabel Pantoja en las que confesaba que “era una más”.

La reacción de María del Monte ante esta pregunta de Boris Izaguirre sobre Isabel Pantoja... Lo escucharás en el #zapping de @atrevetedial con @LuisLarrodera pic.twitter.com/dGzHZTTKXE — TVMASPI (@sebas_maspons) July 10, 2022

La cara de María ha sido todo un poema, y aunque sonriente, no parece mostrarse sorprendida por lo que ha dicho la que fuese su gran amiga. Eso sí, después de que Boris le preguntase por lo que pensaba, y aunque prudente, ha asegurado lo siguiente: “Yo hablo de mi vida, no tengo que interpretar nada, hablo por mi y de mi. Yo hablé desde el corazón y no tenía nada preparado... Me dejé llevar”. ¿Es esta una indirecta hacia la tonadillera?

Al margen de todo esto, Del Monte emocionó a todos los espectadores pronunciando las siguientes palabras en riguroso directo: “Quiero decirle a todas las personas que el amor es lo que mueve el mundo, que intentamos movernos desde el corazón, con el corazón, que es lo que no se equivoca nunca. Y que cuando todos nos movamos por amor y entendamos que la palabra amor es lo más bonito que existe en el mundo, todo esto se acabará, el día del Orgullo será un día de celebración y no un día de reivindicación. Hoy hay que llamar la atención, porque faltan muchas cosas todavía por conseguir. Cuando un chico o una chica no tenga que sentarse a confesarle a sus padres, cuando simplemente tenga que decir, mi novio se llama Daniel o mi novia se llama Aurora. Entonces, ese día será lúdico y de celebración”, concluyó.