Las primeras palabras de María del Monte tras salir del armario

María del Monte se ha convertido en el personaje de la semana tras salir del armario durante su discurso en el pregón del Orgullo en Sevilla. La artista presentó ante miles de ojos a su pareja, la periodista Inmaculada Casal, con quien mantiene una relación desde hace muchos años. La cantante dejó a todos atónitos después de confesar públicamente su orientación sexual y su gesto ha sido aplaudido por todos los presentes, convirtiéndose en viral durante días. Algunos compañeros de la profesión, como Toñi Moreno, ha alabado la valentía de la coplera y ha aplaudido que haya salido del armario, emocionada, recordando su largo camino en la aceptación sexual.

Tras el gran revuelo suscitado, María del Monte ha roto su silencio y ha concedido su primera entrevista tras declararse homosexual. “Nunca me he liberado en el amor porque nunca he sido prisionera. Nunca me he escondido de nada ni de nadie”, aseguraba la cantante. La coplera se ha sentido con la responsabilidad de ser un portavoz en el mundo lgtbi y, si sus palabras pueden ayudar a alguien, no va a dudar en poder hacerlo. “Voy a seguir luchando por tener mi vida, porque mi intimidad sea mía. La vida te enseña con sus palos y recorridos, y aprendes. Se ven las cosas de otra manera y si puedes ayudar a alguien no hay que dudarlo nunca. Cuando hablo de amor lo digo en el sentido más amplio de la palabra”, confesaba a Terelu Campos durante su intervención en directo en ‘Sálvame’. Esta decisión la ha tomado tras haber atravesado una dura racha emocional. La pérdida de su madre y de sus dos hermanos recientemente le han hecho reflexionar sobre lo que verdaderamente es importante en la vida: el amor y ser uno mismo.

La cantante María del Monte y la periodista Inmaculada Casal durante el pregón de las fiesta del Orgullo en Sevilla. FOTO: Belen Vargas GTRES

Sin esperarlo, se ha convertido de un día para otro en icono del colectivo y abanderada del amor: “El no a la guerra, por siempre. Y el sí al amor, que no te que para la menor duda. Si el mundo se moviera por amor giraría de otra manera”. Agradecida y abrumada por el cariño recibido tras sus palabras, agradece a Sevilla la oportunidad de haber sido la pregonera del Orgullo: “Le doy las gracias a Sevilla, al alcalde que me dio la oportunidad de hacer esto, y al amor. Que me estoy haciendo mayor… De los malos momentos se aprende y yo he aprendido a mirar con los ojos de muy adentro”.

La artista, más allá de haber presentado de manera oficial a su pareja, también ha querido recalcar que no lo había hecho antes por el derecho a su intimidad. Así lo comentaba: “No le he puesto nombre ni le he puesto apellido, no por ocultismo, sino porque forma parte de su libertad. Y el que lo haga no está siendo respetuoso”. Sin duda, María del Monte se ha convertido en la imagen del orgullo de este año. Solo queda esperar ver a Isabel Pantoja en el de Madrid, momento seguro que dará muchísimo que hablar.