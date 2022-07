Ivanka Trump posa con melfha marroquí en las playas del Sáhara

De visita en Marruecos, Ivanka Trump, la hija y asesora del expresidente estadounidense Donald Trump posó en melhfa (traje típico del sur del país, formado por una tela de 6-10 metros) en una playa de Dakhla (antigua Villa Cisneros), en el Sáhara Occidental. Compartió el momento en Facebook.

La hija del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y su marido viajaba acompañada de su familia para disfrutar de sus vacaciones.

Ivanka Trump FOTO: facebook La Razon

Los dos ex asesores de la Casa Blanca no ocultan su admiración por el país. Su viaje los llevó en particular. La última visita de Ivanka Trump a Marruecos fue en 2019, por un período de tres días, que incluyó la promoción de su iniciativa de desarrollo económico de las mujeres: “Desarrollo global y prosperidad de las mujeres” (W-GDP). Es un programa que tiene como objetivo ayudar al empoderamiento económico de 50 millones de mujeres para 2025.