Quién es Patricia Donoso, la ‘abogada’ con hambre de fama que ha revolucionado la televisión tras afirmar que estuvo con Ortega Cano

El nombre de Patricia Donoso ha sido sin duda el más pronunciado en las últimas horas dentro de la prensa del corazón a raíz de su intervención en ‘Sálvame’ durante la tarde de este viernes. Una intervención que ha conseguido mejorar notablemente la audiencia del programa de Telecinco.

Patricia Donoso en una imagen de archivo FOTO: Redes Sociales

Dice haber mantenido una relación con el torero mientras este comenzaba con su todavía mujer, Ana María Aldón. Una relación sentimental que habría tenido lugar en una Feria de Sevilla y que termina, según ella, cuando la colaboradora de ‘Fiesta’ le comunica a el embarazo.

Además, Donoso ha confesado que ha sido ella la encargada de filtrar a ‘Sálvame’ el comunicado de Ortega Cano en el que este pedía perdón a diestro y siniestro. Un comunicado que, todo aquel que cuente con un mínimo de sentido común, ha puesto en duda desde un primer momento: “Nosotros llevamos un tiempo intentando quedar y nos llamamos mutuamente. Hablamos y le digo que le veo errático y que no está bien”, comienza diciendo. Es por eso que, según su versión, le sugiere que haga un comunicado para disculparse por su actitud, pero parece que el torero no está de acuerdo con la manera en la que ella lo ha hecho: “Le molestan los párrafos en los que no queda como un hombre y me pega cuatro gritos”, asegura ante el asombro de los colaboradores presentes en plató.

Patricia Donoso, la nueva estrella de Telecinco, acude el miércoles al plató de #yoveosálvame



▪️La cordobesa afincada en Miami ha seducido a las redes sociales y seguirá contando todo sobre Ortega Cano pic.twitter.com/SEwGYfFmPz — telemagazine (@telemgzn) October 15, 2022

Es entonces cuando el propio Ortega, visiblemente nervioso, se comunicaba con Antonio Montero para desmentir por completo todo lo que ha contado Donoso: “Yo a esta mujer no la conozco de nada, no la conozco de nada, esta mujer es, según ella, es amiga de Gloria Camila, mi hija, que lo dudo porque viendo su manifestación y la manera de hacer daño a una persona sin conocerlo de nada”, ha explicado. “Es una mentirosa, cobarde, mamarracha tú, no quiero saber nada ti, sinvergüenza, ¡asquerosa!”, dice el torero mostrándose totalmente al límite.

¿Quién es realmente Patricia Donoso? Más allá de ser la persona de la que todo el mundo habla en estos momentos, tiene la cuenta de Twitter suspendida, y su Instagram no deja indiferente a nadie: Se define en su biografía como “abogada”, “psicóloga clínica” y “criminóloga”, aunque lo cierto es que algunos compañeros que la conocen bien aseguran que es “estilista”.

Instagram de Patricia Donoso FOTO: Instagram

Sin embargo, muchos la han visto como “la típica friki con hambre de fama”, que genera grandes momentazos televisivos pero a su vez con credibilidad nula. Cabe destacar que, en el año 2003 participó, bajo el nombre de ‘Jess’ en reality de Mediaset ‘Hijos de Papá', presentado por Luján Arguelles.

Residente en Miami, ha confesado haber trabajado para Kim Kardashian o Paris Hilton, y presume en todo momento de su relación con algunos con los famosos más conocidos, incluso del universo Hollywood. Mismamente, y hace tan solo unas horas, colgaba una fotografía en sus historias de Instagram presumiendo de amistad con la actriz Eva Longoria.

Eva Longoria y Patricia Donoso FOTO: Instagram

¿Estamos ante el personaje del momento o se trata del nuevo ‘Pequeño Nicolas’ en versión femenina?