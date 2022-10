Ana María Aldón, avergonzada

Ana María Aldón ha reaparecido en televisión tras la entrevista que Ortega Cano concedió a Ana Rosa Quintana. Hubo una frase, durante la charla, que avergonzó especialmente a la todavía esposa del torero; “Todavía mi semen es de fuerza, vamos a por la niña”.

Aldón confiesa que lo pasó fatal cuando lo escuchó y se ha negado a volver a ver el vídeo. Además del bochoro que ya sentía, la diseñadora ha señalado que fue una situación “bochornosa”.

Además asegura que se tomó las palabras no como un gesto cariñoso, sino como “un chiste malo. Creo que estaba muy nervioso desde el principio. No comparto intenciones, lo pasé mal”. Pero a pesar de que llega a justificarlo con los nervios del torero, para ella lo sucedido no fue sino “una falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y hubo momentos en los que sentí vergüenza y bochorno”.

Sobre si Ortega Cano le ha pedido perdón por estas palabras, Ana María Aldón ha reconocido que a ella no, que pidió disculpas públicamente pero que a ella no en casa. Aunque asegura que ya no le importa, “yo no necesito nada. Ya no”.

Aldón le ha reconocido a Emma García, conductora de “Fiesta” que más allá de la famosa frase, hubo otras que le dolieron incluso más. Ha recordado la entrevista que hace un año Ortega concedió a Toñi Moreno y en la que habló de Rocío Jurado, salpicando de pleno a Ana María Aldón. Una entrevista que marcó un antes y un después en la vida de Aldón.