Esto es la opinión de Gloria Camila sobre Patricia Donoso

Gloria Camila por fin se ha pronunciado sobre lo que opina de Patricia Donoso, la mujer que asegura haber mantenido una relación sentimental con Ortega Cano mientras estaba con Ana María Aldón. La joven, que acaba de salir de ‘Pesadilla en el paraíso’, ha regresado al mundo real y se ha encontrado con una multitud de frentes abiertos. La hija de Rocío Jurado, a través de Aurelio Manzado, ha dado la versión de sus hechos y se ha pronunciado al respecto.

“Ella ha reconocido que la conocen, pero que nunca se han visto personalmente”, ha dicho la joven al periodista, asegurando que Patricia Donoso miente. “En marzo, esta señora se puso en contacto con Ortega Cano para darle su apoyo por lo que estaba viviendo con Ana María Aldón. Estos mensajes se suceden a lo largo del tiempo, pero él ni siquiera sabe quién le escribe”, dice Aurelio Manzano sobre lo que le ha contado Gloria Camila. Y, después de un tiempo, parece ser que Patricia Donoso” va cambiando su discurso hasta que le ofrece sus abogados”.

José Ortega Cano, Ana Maria Aldón y Gloria Camila FOTO: UAT GTRES

“Según Gloria Camila, no se conocen personalmente ni nunca se han visto. Han hablado y chateado”, ha relatado el periodista. Por lo visto, Gloria Camila es la que se pone en contacto con Patricia Donos para saber quién es y averiguar todo sobre ella. Tras esto, le ha confirmado a Aurelio Manzado que va a demandar a la mujer que ha asegurado que ha estado con su padre mientras Ana María Aldón estaba embarazada del hijo pequeño de la familia.

Ayer Patricia Donoso se sentó en ‘Sálvame’ para contar su versión y el diestro llamó, muy alterado y al borde de un ataque de nervios y protagonizaron un fuerte enfrentamiento donde se dijeron descalificaciones como “asquerosa” o “mamarracho”. “Me he enrollado con Ortega Cano. Eso lo saca Lydia Lozano, con gran acierto como siempre. Me enrollo con él en España en una feria de Sevilla o un Rocío, ahora no me acuerdo. No nos acostamos. Él no estaba casado en aquel momento, pero estaba viviendo con Ana María y además estaba embarazada. Íbamos él y yo de Sevilla a Madrid en el AVE y nos íbamos a quedar en mi finca de Ciudad Real, pero su hermano lo esperaba en Madrid y no pudo ser”, dijo sobre el torero.