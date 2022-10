Ana María Aldón presenta públicamente al “amor de su vida” en medio del ‘huracán Ortega Cano’

El matrimonio formado por Ana María Aldón y Ortega Cano atraviesa sin duda sus horas más bajas y parece que ya no hay vuelta atrás. Los protagonistas se han ido pronunciando, aunque prudentes, a lo largo de las últimas semanas, pero lo cierto es que ninguno de los dos ha sido del todo claro respecto a los pasos a dar de cara a su separación.

Por su parte, la diseñadora y colaboradora de ‘Fiesta’, quien ha confesado que apenas ve la televisión por su propia salud mental, ha compartido una bonita imagen en sus redes sociales junto a su progenitora por el cumpleaños de esta, presentándola públicamente ante sus miles de seguidores.

“Muchísimas felicidades por tu 83 cumpleaños, quisiera escribirte el poema más lindo del mundo y no encuentro palabras, pero tengo la suerte de estar contigo y darte un millón de besos apretando tu mano con la mía. Me queda tanto que aprender de ti!!Mamá, tú eres la fuerza que siempre me ayuda cuando todo parece perdido. Te quiero hasta el infinito”, ha escrito Ana María junto a una bonita imagen de ambas disfrutando de una jornada en una terraza junto a la playa.

Aldón ha comentado en varias ocasiones que su madre había vivido unos momentos delicados tras sufrir una aparatosa caída hace unos meses. Visiblemente recuperada, madre e hija disfrutan de la compañía y del apoyo mutuo en una etapa de tempestad para la todavía mujer del torero.