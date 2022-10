Ana María Aldón, entre risas, se pronuncia sobre la supuesta infidelidad de Ortega Cano con Patricia Donoso

Ana María Aldón ha dado la cara en ‘Fiesta’ y se ha pronunciado por primera vez sobre la supuesta infidelidad de Ortega Cano con Patricia Donoso durante el embarazo de la colaboradora de televisión. La diseñadora de moda ha entrado muy nerviosa al plató y no ha podido evitar reírse en algunos momentos debido a su alto grado de tensión. “No sé las pruebas que tendrá. Me da la risa. Nunca he tenido la impresión de que mi marido fuera desleal, pero sí es muy cariñoso cuando habla con mujeres. Igual desde la distancia le ha podido parecer a ella que fuera un roneo”, ha comenzado diciendo la andaluza.

Tras esto, ha sorprendido a todos los asistentes del plató con la siguiente pregunta, riéndose por el surrealismo de la situación: “¿Una relación sin sexo? ¿Eso qué es?”. Acto seguido, ha vuelto a mostrarse firme con sus sentimientos y, dejando la risa a un lado, ha sentenciado que ya ha llorado mucho y que “ya no quiere hacerlo más”. “No me lo creía. Hace unos instantes me han puesto unos segundos de un vídeo donde he visto a mi marido gritar e insultar a la chica esta. No me ha gustado. No me gusta verle nervioso. Cuando se altera no me gusta nada, prefiero que esté tranquilo y que no vea nada. Que lleve su vida de la forma más tranquila posible”, ha declarado sobre lo sucedido.

Patricia Donoso en una imagen de archivo

Ana María Aldón también se ha pronunciado sobre Gloria Camila, que se ha convertido en el máximo apoyo del torero en estos momentos tan complicados. Tras ver un vídeo de padre e hija caminando por la calle de la mano, le han preguntado a la andaluza si echaba de menos ir así con su marido, a lo que ha contestado rotundamente que no. “No echo de menos ir con mi marido por la calle, estoy acostumbrada a ir sola”, ha sentenciado.

A pesar de posicionarse con José Ortega Cano, Ana María Aldón también ha querido desmarcarse del asunto. “Tampoco tengo que defenderlo porque él no ha matado nadie. Si ha filtreado, tampoco ha hecho ningún delito. Yo llevo ya diez años y medio y he escuchado muchísimas barbaridades sobre él, ya estoy curada de espanto”, ha expresado.

