Amador Mohedano habla sobre el “pisotón” de Rocío Carrasco y confirma que hablará con pruebas tras el fin de la docuserie

La guerra mediática entre Rocío Carrasco y el clan Mohedano-Jurado-Ortega sigue más presente que nunca. Desde que en la última entrega de ‘En el nombre de Rocío’ la hija de Rocío Jurado protagonizase un desafortunado gesto con la imagen de su tío Amador, este ha decidido dar un golpe sobre la mesa para pronunciarse al respecto.

“No había visto lo del pisotón... ¿A mí me va a pisar la cara mi sobrina? No he visto nada más feo que eso, y más que se lo haga a su tío Amador, que ha estado siempre pendiente de ella... “, desliza con respecto al momento en el que Carrasco pisa la imagen de Amador.

El padre de Rosario Mohedano, visiblemente resignado por todo lo que ha ido contando su sobrina, asegura lo siguiente: “Rocío es una chica que se la ha tenido aquí entre algodones, y por desgracia cuando conoció a este pues cambió de la noche a la mañana”, explica, haciendo una clara alusión a la figura de Fidel Albiac y a la negativa influencia que este habría tenido sobre ella.

Amador Mohedano ha dicho todo esto y mucho más en el canal de Youtube CadenaJuanjoVlog, donde se desahoga durante los últimos meses junto al youtuber Juanjus. Tanto es así, que ha confesado las propuestas televisivas que sigue recibiendo por parte de la misma productora que realiza la docuserie de Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco y Amador Mohedano FOTO: Mediaset

“Me están llamando otra vez del Deluxe y me querían invitar para este sábado, pero yo ya he dicho que hasta que mi sobrina no termine de parir y yo tenga todos mis apuntes en orden para contestar y rebatir las cosas, yo nada más que hablo con Juanjus”, concluye.