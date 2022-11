Hablamos con Rosario Mohedano tras filtrarse su vídeo más íntimo: “Es un delito y voy a denunciar”

Rosario Mohedano no gana para disgustos. Desde el momento en que Rocío Carrasco decidiese contar todos los entresijos y los motivos que le han llevado a distanciarse de su familia mediática, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano se ha visto envuelta en continuos ataques por parte de los seguidores acérrimos de la hija de Rocío Jurado durante los últimos meses.

En esta ocasión, ha sido un usuario de Twitter el que ha sacado de sus casillas a la cantante haciendo público un vídeo de carácter íntimo que la propia Rosario compartió el pasado año en la plataforma ‘Only Fans’, y cuyo contenido tiene prohibida su difusión y reproducción fuera de la citada plataforma.

No hace falta que llegue a España !!Demandado y por lo penal !

Gracias Amor — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) November 2, 2022

‘LA RAZÓN’ ha querido ponerse en contacto con ella para conocer de primera mano las medidas que tomará al respecto: “Qué dolor, porque estando en Nueva York preparando algo tan importante para mí que salgan con esto… Lo voy a poner en denuncia porque es un delito, aunque soy consciente de que se ha borrado... Yo me hice una página y en junio dejé de publicar cosas porque había fotos que se estaban moviendo por varias plataformas… Eso lo puse en conocimiento de la policía porque no se puede hacer eso que están haciendo, y menos para intentar hacerme daño”, ha comenzado diciendo desde Nueva York, donde ofrecerá varios conciertos durante las próximas semanas.

Rosario Mohedano y Rocío Carrasco FOTO: Gtres

“He dejado mi casa y mi país porque creo en lo que estoy haciendo, y lo hago por la música. Cualquier imagen que se use en cualquier plataforma que no sea Only Fans se va a denunciar… Se me está acosando y amenazando y yo no tengo que dar explicaciones a nadie”, continúa explicando sobre la situación que atraviesa a raíz de las críticas en redes sociales.

“Estoy súper contenta de estar aquí en Nueva York y no me van a fastidiar para nada todo lo que estamos viviendo aquí, porque estoy muy ilusionada y todo el rato con la sonrisa en la boca”, concluye la protagonista.