El día en que el entorno de Zayra Gutiérrez tiró por los suelos la imagen del futuro padre de su hijo

Zayra Gutiérrez sorprendía a todos en la mañana de este jueves con la noticia de su embarazo. Junto a su pareja desde hace dos años, Miki Mejías, se convertirán en padres a mediados del próximo 2023. La joven ha sido la encargada de anunciarlo en sus redes sociales.

“Estamos esperando nuestro primer bebé y estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora. No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo”, ha escrito junto a una bonita fotografía de ambos y otra de la primera ecografía.

Lo cierto es que no ha sido todo de color de rosas en su relación. Durante el verano del pasado 2021 la hija de Guti y su chico se convirtieron en protagonistas de la noticia gracias al programa ‘Sálvame’. Fue en este programa en donde el entorno de la joven quiso hacer públicas varias informaciones sobre la pareja de la influencer, calificando esa relación como “tóxica”. Incluso la madre de una expareja de Mejías entró en directo para calificar aquella historia de amor como “un tormento”. Un amargo retrato hacia el futuro padre de su hijo que la propia Zayra no dudó en negar al momento.

Zayra Gutiérrez y Miki Mejías FOTO: Instagram

“Yo estoy más feliz que nunca y muy tranquila... Miki me ayudado a cambiar de vida para mejor. Es una persona diez. Y te digo que mis padres lo adoran y mis abuelos también, igual que mis amigas de verdad. Yo, gracias a él, he dejado de salir y la mala vida que tenía antes. Si todo mi entorno está encantado no será tan malo”, deslizaba entonces haciendo alusión a sus excesos en el mundo de la noche y a sus polémicas durante el inicio de la pandemia.