La ex del novio de Zayra Gutiérrez arremete contra ellos: “Que se ahoguen en sus propios celos”

Después de protagonizar varios escándalos en plena pandemia al no acatar las restricciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias, Zayra Gutiérrez se ha traslado a vivir a Londres con su novio. Ella está estudiando para sacarse el “Advance”, un título de inglés, y él trabaja como camarero en un pub londinense. El chico, de 25 años, que responde a las iniciales M.M y es conocido como Miky, ha sido objeto de duras acusaciones por parte de A.G, su ex pareja, y de la madre de ésta, que no han dudado en hacer un durísimo retrato robot de Miky. Una compañía que ha sido tachada por Sálvame como peligrosa y nada recomendable para la hija de Guti.

Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y de Arancha de Benito.

Los testimonios ofrecidos por Sálvame han provocado que Zayra haya entrado en directo para desmentirlos, hacer una defensa a muerte de su novio y anunciar medidas legales contra los que han insinuado que las actitudes de su novio puedan ser constitutivas de delito.

Y es que, según el testimonio de A.G, su ex pareja es un manipulador, un controlador y un celoso compulsivo que sólo busca hacerse famoso a costa del apellido Gutiérrez. “Es un tío que te aísla de tu familia, de tus estudios y de todo. Que te hace pensar que la única persona que te va a querer, que te va a amar y va a estar contigo, va a ser él. A los hechos me remito, si te metes ahora mismo en el Instagram de Zayra, no sigue a ningún tío, solamente a su hermano y a él. Yo me quité todas mis redes sociales por él. Me quitaba mis fotos en biquini. Al principio es una etapa dulce pero luego empieza a echarte la bronca y tú, por no discutir con él, le sigues el rollo”.

Zayra Gutiérrez

Al parecer, ambas se conocen desde que eran adolescentes, ya que viven por la zona noroeste de Madrid, y aunque no eran íntimas, tenían amigos en común. Entre ellos, Miky, a quién Zayra conoció saliendo con él, pero que según A.G., no tenía muy buena opinión de la hija de Arancha de Benito: ”Llevan cuatro años con esta parafernalia y Miky insultándola: eres una golfa, eres una zorra, estás gorda, y tal. Y cuatro años después están juntos. Y como ella está obsesionada también por él pues que se obsesionen los dos y que se ahoguen en sus propios celos”.

“¿Qué vas a Londres... a qué?, ¿A estudiar?-se pregunta Alicia, dando a entender que Zayra sólo se ha ido allí para estar con su novio-,Pero si no tiene ni la ESO y a aguantarle a él viendo como trabaja de camarero, en vez de estar en su caso limpiando o algo, que da asco ver su casa como está en los vídeos de Instagram. ¡vergüenza me daría!. Yo no podía quedar con mis amigos y me tenía que quedar en casa cuatro y cinco horas hasta que llegaba de trabajar, para tenerme controlada. Ahora, ¿por qué estas con ella? ¿Porqué has empezado a salir en las noticias y porque quieres pillar un cachito de la familia Gutiérrez? . Si fuera una tía normal que trabaje o estudie, la gente se callaría la boca...pero si quieres agarrarla del bote, el dinero no da para toda la vida!”