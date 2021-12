El enfrentamiento entre los hijos de Guti y Arancha de Benito, Aitor y Zayra Gutiérrez

Gente

Crónica

El ocio nocturno ha vuelto a subir la persiana después de más de un año y medio parado a consecuencia de la pandemia de coronavirus. La noche madrileña brilla tanto como antes, con un nuevo y exclusivo club a la vista. ‘Caro’ abrió ayer sus puertas y un aluvión de estrellas se dejó caer por el que promete convertirse en el centro de la fiesta en la capital, destacando rostros como Gloria Camila Ortega, Carlos Lozano, Pepe Navarro o Arantxa de Benito, que acudió acompañada de los dos hijos que tuvo con Guti: Zayra y Aitor, que ha cumplido recientemente los 18 años.

De Benito se mostró radiante, con una sonrisa de oreja a oreja y presumiendo de armonía en el ámbito familiar. Hace meses que su hija Zayra sale con Miki Mejías, con quien posó frente al photocall de ‘Caro’, y del que, de momento, no tiene ninguna queja como yerno: “Mientras ella esté feliz... Es todo lo que me importa”. Sin embargo, a juzgar por lo que allí se vio, parece que los problemas en el clan están a la orden del día, y es que la relación fraternal entre Zayra y Aitor no estaría pasando por su mejor momento.

Arantxa de Benito y Carlos Lozano en la inauguración de 'Caro' en Madrid FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Los hermanos se encontraron en la puerta, y Zayra se dirigió a Aitor para pedirle discretamente que posaran juntos y se saludaran con cordialidad frente a la prensa para no dar lugar a habladurías, pero este se negó en rotundo y, con cara de pocos amigos, se dio la vuelta para entrar al recinto por su cuenta, evitando el photocall. Tampoco dentro intercambiaron una sola palabra o muestra de afecto, y estuvieron en todo momento en puntos separados de la sala. No se dirigieron la palabra. En cambio, la joven no se separó en ningún momento de su novio Miki Mejías, y aunque el vínculo con su madre sigue tan fuerte como siempre, tampoco se dejó ver con ella en la pista de baile.

De momento no ha trascendido el motivo de este enfrentamiento entre los dos hermanos, pero desde su círculo íntimo se baraja la posibilidad de que las últimas polémicas que Zayra ha protagonizado podrían haberla distanciado de Aitor, que siempre se ha mostrado mucho más recatado y comedido de cara a la opinión pública.

En este sentido, cabe recordar que Arantxa de Benito explicó en una entrevista en ‘Sábado Deluxe’ que Guti hacía distinciones entre sus dos hijos en común, una situación que también podría haber tensado la relación de los hermanos.

“Tengo dos hijos. Hay uno de ellos con el que empatiza mucho mejor porque es un niño muy fácil, y otra persona, mi hija, que es más sensible, más conflictiva, más problemática, entonces es muy fácil estar con lo fácil y convivir con lo fácil. (...) A Zayra no le dejaron irse de vacaciones con ellos. Mi hija llamó a su padre para decirle que por qué no iba de vacaciones con ellos. Él le contestó lo que le contestara, a la niña le sentó mal y me llamó llorando”, explicó de Benito en el programa.