La influencer Elena Huelva comparte su reflexión más emotiva en medio de su lucha contra el cáncer: “Quiero seguir”

España sigue conmocionada por el ejemplo de superación llamado Elena Huelva. La sevillana, que lucha contra el cáncer desde hace algunos años, tiene conquistado el corazón de millones de españoles, entre ellos el de los rostros más conocidos de nuestro país como es el caso de Sara Carbonero, quien le ha ido a visitar al hospital en varias ocasiones.

La pasada semana, la joven dejó muy preocupados a sus seguidores tras dar la última hora sobre su estado de salud: “Las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea... Es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado, yo ya he ganado. Mis ganas ganan”, comentaba preocupada en su último vídeo.

Desde entonces el hashtag #Misganasganan se ha hecho viral en todas las redes sociales, siendo este todo un símbolo de resiliencia y de capacidad de superación que está siendo ejemplo para muchas personas que atraviesan una situación similar.

Hace tan solo unas horas, la protagonista escribía en su cuenta de Twitter una reflexión que, una vez más, no ha dejado indiferente a todos aquellos que siguen sus pasos de cerca: “Intentando aceptar en qué etapa de mi vida estoy, qué difícil” o “no pienso tierra la toalla, quiero seguir”, son algunas de las reflexiones que ella misma ha compartido en la citada red social.

Mensajes de Elena Huelva en Twitter FOTO: Twitter

Como no podía ser de otra manera, la andaluza ha recibido una gran oleada de mensaje de cariño, fuerza y apoyo por parte de personas que desean su pronta recuperación tras unos años de hospitales, quimioterapia, y en definitiva, de una lucha que esperamos tenga un final feliz para Elena Huelva y sus seres queridos.