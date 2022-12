MisGanasGanan I Elena Huelva preocupa a sus seguidores con el último mensaje sobre su estado de salud

Elena Huelva se ha convertido en todo un icono de lucha y positivismo. La joven, que acumula más de medio millón de seguidores, fue diagnosticada en 2016 por un sarcoma de Ewing, un cáncer que se forma en el tejido de los huesos y, desde entonces, se ha dedicado a visibilizar esta dura enfermedad. Siempre se la ha caracterizado por sus ganas de vivir y por sus mensajes de esperanza y de superación, por eso, tras la publicación de su último vídeo, ha preocupado a todos sus seguidores por su empeoramiento de salud.

Quería dejar este vídeo por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre.

♥️✨

~ᴍɪs ɢᴀɴᴀs ɢᴀɴᴀɴ~#misganasganan #yoyaheganado #fuckcancer #sarcomadeewing pic.twitter.com/NfgVY0KHvi — elena huelva🎗💐 (@elenahuelva02) December 4, 2022

En los últimos días, Elena Huelva ha tenido que ser de nuevo ingresada en el hospital. La joven, que acudió a Madrid para un evento, tuvo que ser hospitalizada por su delicado estado de salud. “Las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea”, comenzaba diciendo en el último vídeo que ha publicado. “Es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado, yo ya he ganado. Mis ganas ganan”, continuaba diciendo. Esta última frase es el lema que le ha convertido en un icono y que siempre repite en todos sus vídeos. Tras la publicación, el hastag #MisGanasGanan se ha convertido en tendencia y se ha vuelto viral, inundado las redes sociales de muestras de apoyo y de cariño a la joven.

“Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar”, proseguía diciendo Elena Huelva en el vídeo, muy emocionada. “Quiero que siempre os acordéis de la frase ‘Las ganas ganan’, para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Al final, la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas, y yo me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más”. “Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, nos vamos a seguir viendo, os quiero”, zanjaba diciendo la joven en su vídeo.

Las redes, tras publicar el vídeo, se han volcado de lleno en la joven y se han llenado de mensajes de amor hacia la sevillana. Multitud de rostros famosos, como Sara Carbonero, han mostrado su apoyo y virilizado la lucha de Elena Huelva por la durísima enfermedad.