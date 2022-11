Elena Huelva, feliz tras su quimioterapia: “Me está saliendo pelo”

Elena Huelva continúa su larga batalla contra el cáncer, un sarcoma de Ewing que le fue diagnosticado en 2016. Se trata de una afección que aparece en los huesos o en los tejidos blandos que los rodean, y aunque en las últimas semanas ha sufrido algunos contratiempos que la han llevado a ser ingresada en el hospital, por fin la influencer comparte buenas noticias con sus seguidores de Instagram, que ascienden a más de 480.000. La joven ha sido dada de alta y se encuentra con tanta fuerza que incluso pudo asistir a la entrega de los premios ELLE Cáncer Ball, donde fue galardonada por dar visibilidad a la enfermedad que padece.

Pero no solo se dejó ver en aquella importante cita, sino que también acudió como invitada a la gala de Los 40 Music Awards, donde coincidió con muchos artistas y cantantes de la esfera nacional e internacional. Entre ellos, Rosalía, con quien se fotografió y a la que dedicó unas bonitas palabras: “El viernes la conocí y me hizo mucha ilusión. Ella es muy bella”.

Lo cierto es que no hay más que observar las últimas imágenes que ha compartido en sus redes sociales para caer en la cuenta de que se encuentra mejor, una buena nueva que ella misma se ha encrgado de confirmar. “Me preguntáis cómo estoy y estoy bien, el martes voy al hospital”, señaló Elena Huelva, visiblemente contenta. Además, tras comenzar otro de sus tratamientos de quimioterapia, la sevillana compartió otra feliz noticia: “Por cierto, sí, me está saliendo el pelito”.

Sin duda, se trata de un aspecto positivo que le hace recuperar la sonrisa después de haber pasado unos días complicados a consecuencia del duro tratamiento al que se está sometiendo. “Ayer empecé otra quimio, y me sentó un poco regular, por eso no puse nada por aquí. Pero ya sabéis que voy a por todas, además, hoy me he levantado mejor”, señaló la semana pasada.