MisGanasGanan I Última hora sobre el estado de salud de Elena Huelva: “Me van a dar radioterapia”

Elena Huelva conmocionó ayer a sus seguidores tras alertar en redes sociales sobre su delicado estado de salud: “Las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea”. “Es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado, yo ya he ganado. Mis ganas ganan”, decía la joven en su último vídeo.

“Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar”, proseguía diciendo, muy emocionada. “Quiero que siempre os acordéis de la frase ‘Las ganas ganan’, para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Al final, la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas, y yo me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más”. “Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, nos vamos a seguir viendo, os quiero”, zanjaba su vídeo.

Tal y como relataba en una publicación anterior, la influencer acudió a Madrid para un evento y posteriormente tuvo que ser hospitalizada de nuevo: “En la madrugada del miércoles al jueves empecé a respirar de una forma rara, y sonaban pitiditos. Nos venimos a urgencias y me hicieron una placa y me estabilizaron. No me han dado buenas noticias…así que esta tarde me trasladarán al hospi de Sevilla y el lunes seguramente empiece con un poco de radioterapia”.

Icono de lucha y positivismo

Mientras las redes sociales se han volcado con la sevillana con innumerables mensajes de apoyo y ánimo en estos difíciles momentos, y llevando su lema #MisGanasGanan a lo más alto del Trending Topic, la propia Elena ha agradecido todas las muestras de cariño recibidas y ha querido contar cómo se encuentra a través de Twitter: “Me van a dar radioterapia para quitarme un poco de inflamación por la tráquea y he pedido que me pongan de música a Aitana, Vas a quedarte…Como en 2019 cuando tb me dieron radioterapia que siempre me la ponían”.

Desde que en 2016 fue diagnosticada de un sarcoma de Ewing, un cáncer que se forma en el tejido de los huesos, Elena Huelva se ha dedicado a visibilizar esta dura enfermedad a través de sus redes sociales convirtiéndose en todo un icono de lucha y positivismo. Un positivismo que tiene un lema claro: MIS GANAS GANAN.