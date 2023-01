Así es la nueva Jessica Bueno tras su dramática ruptura con Jota Peleteiro: “Me siento con fuerzas de vivir mi día a día”

Han pasado más de dos meses desde que Jota Peleteiro y Jessica Bueno confirmaban su ruptura tras más de diez años de relación y dos hijos en común. Y no hay duda de que la modelo ha sido la gran afectada, ya que, estando muy enamorada del deportista, se ha visto obligada a dar por finalizada su relación.

Jota Peleteiro y Jessica Bueno FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Una vez pasada la tormenta, la ex de Kiko Rivera ha reaparecido en su tierra, su Sevilla natal, en Simof, la cita flamenca por excelencia a la que nunca falla. Visiblemente más delgada, ha desfilado por la pasarela demostrando una gran seguridad y firmeza. Además, no ha dejado pasar la oportunidad de hablar para los medios de comunicación que allí se dieron cita: “Estaba un poco nerviosa, pero bueno, al final es como volver a casa... Bueno, es que vuelvo a casa, entonces siempre que hago un SIMOF, salir a la pasarela, escuchar un flamenco, se me ponen los vellos de punta”, comienza diciendo.

Aunque no ha querido entrar en detalles sobre una posible tercera persona por parte de su ex y padre de sus hijos, sí ha verbalizado que se encuentra viviendo una nueva etapa en la que no le ha quedado otra que adaptarse y seguir progresando: “Ya no soy una niña. Tengo 32 años, estoy contenta, me siento madura y con fuerzas de vivir mi día a día y pensando en mi trabajo y en mi felicidad”, desliza.

Jessica Bueno durante la inauguración de SIMOF en Sevilla FOTO: Pilar Zambrano GTRES

Es por eso que, a pesar de lo difíciles que han sido los últimos meses, Jessica se muestra totalmente segura de que 2023 va a ser un año muy bueno para ella: “Tengo ilusión, estoy muy feliz, con muy buenos proyectos y muy bien acompañada y asesorada, que es muy importante también” ha explicado mientras aprovecha para agradecer el apoyo que ha recibido desde que tuvo lugar su separación.