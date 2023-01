Las primeras imágenes de la nueva casa de Jessica Bueno tras separarse de Jota Peleteiro

Jessica Bueno ya está instalada en su nuevo hogar después de separarse de Jota Peleteiro. La modelo ha comenzado el 2023 con grandes cambios personales y se encuentra atravesando por un delicado momento personal tras su ruptura con el futbolista. Aún así, afronta esta etapa con ilusión y está muy feliz estrenando casa en la ciudad de Bilbao.

La ex de Kiko Rivera ha compartido con todos sus seguidores la primera imagen en su nueva vivienda, emocionada con este gran cambio. “Mi primera comida en la casa nueva” titulaba en la fotografía que ha subido a ‘Instagram’ en la que aparece un roscón de reyes y un jarrón con flores, junto a la ubicación de la ciudad. Mientras que Jessica Bueno no ha tardado en retomar su vida sin Jota Peleteiro y ya esta instalada en su nuevo hogar, el futbolista ha decidido evadirse unos días y ha puesto tierra de por medio, desplazándose a la nieve junto a su nueva chica, Miriam Cruz.

Story de Jessica Bueno FOTO: @jessica_bueno Instagram

Jessica Bueno ha atravesado unos meses complicados por su relación y ruptura con su marido. “Me he sentido triste, desolada, con sensación de abandono, pero gracias a mi psicóloga, a mi familia y a todos los miles de mensajes que he recibido desde que se hizo público, empecé a encontrar sentido y la fuerza para ver todo de un modo positivo” declaraba en la entrevista que le realizó ‘Hola’. La modelo tiene muy claro que ahora sus prioridades han cambiado y que va a comenzar una nueva vida de verdad. “Llega una nueva etapa en la que me voy a centrar en mí y en luchar por todo lo que siempre he querido lograr por mí misma” decía en el mismo medio anteriormente citado.

La ruptura pilló desprevenida a Jessica Bueno que, después de estar dos meses separados físicamente, Jota Peleteiro decidió no seguir con su matrimonio y lanzó un comunicado oficial anunciado la inesperada noticia el pasado 29 de noviembre. “Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible” decía el futbolista. Tras esto, la modelo contestaba a través de su cuenta de ‘Instagram’ diciendo que “la verdad solo tiene un camino”, dejando entrever que la decisión de la separación la había tomado solo el deportista.