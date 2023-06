Los 5 centros que tienes que visitar para estar perfecta este verano

En estos tiempos, en los que todo se fotografía, todo se graba y el selfie está a la orden del día; hay que cuidarse más que nunca… ¡Porque la vida son dos días! Hay que mimar cuerpo y alma porque si no nos mimamos nosotros mismos, ¿quién nos va a consentir?

Si cada vez hay más opciones de restaurantes, ropa, etc. en el mundo de la belleza pasa prácticamente lo mismo. Hay muchas y muy buenas opciones, pero hoy quiere ir un paso más, buscando los centros que se diferencian completamente de los demás, ya sea por un tratamiento exclusivo, por un protocolo de ensueño, o por las manos de quien lo realiza. Si hay actrices que aseguran determinadas partes de su cuerpo en cantidades astronómicas, como Jennifer Lopez que tiene asegurado su portentoso trasero en 28 millones de dólares; Cristiano Ronaldo siguió los pasos de David Beckham y aseguró sus piernas en 144 millones de dólares; o, ¿saben cuánto cuesta la sonrisa más famosa de Hollywood? Por un módico precio de 30 millones de dólares tiene Julia Roberts asegurada la suya. Y que no sea por boquitas, los fabulosos labios de Angelina Jolie también están asegurados, aunque en este caso no se sepa la cantidad exacta.

Por eso queremos ayudaros a encontrar las mejores manos de profesionales en los mejores lugares para “encontrar la belleza en su plenitud”, los centros estéticos MÁS TOP, donde encontraréis los mejores profesionales y tecnología avanzada de última generación para que cuando salgáis de allí salgáis “como nuev@s”.

Si no has empezado pronto con la operación bikini o bien no te has puesto a fondo con el tema antiarrugas, antiojeras o reafirmantes de rostro, dependiendo de las preocupaciones que tengas respecto de tu físico; hay que recordar que en verano, el factor sol complica todo un poco, ya que reseca la piel y hace que se produzcan más daños en la misma. O tal vez quieras, simplemente, escapar de la rutina y desconectar con un masaje relajante que te haga sentir en el mismo cielo. Sea cual sea tu opción, vas a necesitar confiar en unos buenos profesionales

Si estás buscando los centros más exclusivos y prestigiosos para ponerte guapa durante esta época estival, y durante todo el año también, te damos algunas recomendaciones que te harán sentirte como la auténtica reina de las redes sociales, sin olvidar a los reyes de las reuniones sociales.

Concha Vela, redescubre tu belleza

Concha Vela Cortesía

Para Concha, el principal objetivo en sus tratamientos es conseguir la sinergia entre la belleza y el bienestar físico y emocional de las personas que se ponen en sus manos, con la única ayuda de sistemas y elementos naturales. Ella es consciente de que la auténtica belleza no está solamente en la piel, el maquillaje, el peinado… No hay belleza sin salud y equilibrio interior.

Así que, tras más de 40 añosde experiencia, Concha Vela cuenta con la aparatología, cosmética y sistemas que le aportan los mejores resultados en estética, pero los elementos más valiosos son la sensibilidad de sus manos, sus palabras, su profesionalidad y sobre todo el amor y la auténtica pasión que regala en cada trabajo que realiza. Y en esta sinergia radica el éxito de Concha Vela, en obtener excelentes resultados, visibles y tangibles, tanto a nivel externo como interno.

El Centro de Belleza Concha Vela ofrece una amplia gama de tratamientos de belleza, desde tratamientos corporales y faciales hasta servicios de maquillaje permanente y una gama de productos de primera calidad para el cuidado de la piel.

Y entre sus tratamientos destaca Bellaction Duo, que consigue una piel tersa, jugosa y totalmente rejuvenecida. Esta última técnica del mercado, Bellaction Duo, creado por Bernat Domene incorpora un manípulo para tratamientos faciales combinando la potencia del masaje fisioactivo facial, con una potente vibración, microdermoabrasión e infrarrojos.

Es el único equipo para tratamientos corporales capaz de reducir una media de 2 tallas sin necesidad de perder peso, al mismo tiempo que reafirma, remodela, elimina líquidos retenidos y elimina contracturas, potenciando la figura femenina, tonificando la musculatura y todo el sistema vascular. ¡Todo en el mismo tratamiento!

A diferencia del resto de sistemas, que succionan, traccionan, estiran y provocan flacidez durante el tratamiento, Bellactioncomprime y se desliza en superficie, sin provocar ninguna tracción sobre la piel y accediendo hasta la celulitis más enquistada, tratando la flacidez al mismo tiempo que elimina líquidos, grasas, deshechos celulares y multiplica el aporte de nutrientes y oxígeno a todos los tejidos tratados.

Uno de los tratamientos de Concha Vela Cortesía

C/ de Roma, 3. Madrid. T. 687 87 55 31 www.conchavela.es | hola@conchavela.es

Ruth Azofra, tratamientos completamente a medida

Ruth Azofra Cortesía

¿Preparada para vivir tu momento de relax y desconexión? Su meta es que en cada tratamiento disfrutes de una experiencia completa de calma y bienestar, y que sientas los beneficios del cuidado de la piel personalizado para ti.

En el centro de Ruth Azofra, fundado hace 15 años, desde la entrada hasta las cabinas, te ofrecen una atención exclusiva donde los detalles son el eje principal del centro y la protagonista eres tú. El tratamiento que lleva su nombre te hará sentir como la reina de los selfies gracias a su forma atípica de trabajar. Con Ruth cada persona es única y por ello todos sus tratamientos son a media. Desde sus inicios, ha cambiado el concepto, ya que ve la manera de cuidarse de una manera global, y con su propia línea de cosmética sabe perfectamente hasta dónde llegan los resultados de las cremas. Porque sí, las cremas ayudan, pero hay que complementarlas con tratamientos faciales sin olvidar el ya tan conocido “cuidarse por dentro”, tanto lo que comemos como también cómo nos sentimos.

Ruth ya es solo facialista, una de las mejores de nuestro país. Por eso, si alguno de sus pacientes le pide algún tratamiento que no puede hacer, les asesora y no tiene ningún inconveniente en derivarlo a otro profesional. Por eso, sus clientes son tan fieles, y eso, en estos tiempos es muy de valorar.

Nunca repite, varía las mezclas de activos, las dosis, la aparatología, hasta los masajes nunca son iguales. mantiene un dialogo con la piel durante todo el tratamiento y le va dando lo que necesita. Trabaja solo cuatro tratamientos, IPL; como tensor de la piel; radiofrecuencia bipolar; Dermapen con un cóctel exclusivo de Retinol, Dmae y ácido hialurónico, que deja la piel espectacular; y su tratamiento estrella, el Azofra, que es completamente personalizado. Comienza con una exfoliación con ácidos, oxígeno, ultrasonidos y una terapia fotodinámica que la tiene auténticamente sorprendida con sus resultados, y que le encanta acompañándola con el principio activo adecuado y también con el frío para potenciar sus efectos.

Vuelca todo su conocimiento en cada tratamiento para conseguir una piel sana, bonita, luminosa, que transmita vida. Su pasión es la salud y el bienestar de la piel.

Ruth Azofra se mueve por la pasión y el bienestar Cortesía

Diputación Foral de Alava Kalea, 4, 01001 Gasteiz, Araba. Vitoria, Álava.

t. 945 35 82 09 https://www.ruthazofra.es/

Sybarite Beauty and Medical Esperts, trasládate al lejano oriente

Sibarita: según la RAE, "persona que se trata a sí misma con mucho regalo y refinamiento".

El centro Sybarite Beauty and Medical Experts Cortesía

Eso es lo que buscan los clientes de este centro del Bario de Salamanca de Madrid, los llamados “#sybariters”

Sí, ellos se lo toman muy en serio, porque sólo la combinación perfecta de diagnóstico, acompañamiento, tratamiento y productos adecuados, en un entorno exclusivo, puede satisfacer a sus almas #Sybariters.

Belleza, bienestar y confianza en un espacio dedicado a la belleza y al bienestar que no te puedes perder si quieres resultados naturales y duraderos donde uno de sus tratamientos estrella es el masaje Kobido, también conocido como "lifting facial japonés", es una técnica de masaje facial tradicional originaria de Japón. Kobido se traduce como "antiguo camino de la belleza". Este masaje tiene una historia de más de 500 años y se ha transmitido de generación en generación en Japón.

El masaje Kobido se basa en una combinación de técnicas de masaje y digitopresión (presión con los dedos) que se aplican en diferentes puntos y líneas de energía en el rostro y el cuello. El objetivo principal es mejorar la circulación sanguínea y linfática, tonificar los músculos faciales y promover la relajación.

El masaje Kobido se realiza utilizando una variedad de movimientos, como deslizamiento, fricción, amasamiento y golpeteo suave. Estos movimientos se aplican con los dedos, las palmas de las manos y, a veces, con herramientas especiales como rodillos de jade o cuencos de porcelana.

Proporciona varios beneficios, entre ellos:

Mejora la circulación sanguínea y linfática en el rostro, lo que ayuda a eliminar toxinas y promover la regeneración celular.

Tonifica los músculos faciales y ayuda a reducir la flacidez.

Reduce la tensión y el estrés facial, lo que puede disminuir la apariencia de arrugas y líneas de expresión.

Promueve una apariencia más radiante y luminosa de la piel.

Ayuda a relajar la mente y reducir el estrés general.

Este centro cuenta con la combinación perfecta de diagnóstico, acompañamiento, tratamiento y productos adecuados Cortesía

C/ Maldonado 31, 28006 Madrid T. 914 172 832 | 660 994 354 https://www.sybaritebeautymedical.com/

Poom de Silvia Moreno, cosmética coreana con fundamento científico

Silvia Moreno Cortesía

Silvia Moreno es una empresaria hecha a sí misma, y una virtuosa de la estética desde que empezó con la técnica de microblading. Buscando ofrecer el máximo nivel fue hasta la cuna de la estética más avanzada, Corea, y firmó un acuerdo con todos los laboratorios con los que trabajan que son empresas de I+D, es más, nuestro mayor proveedor es Sonimedi que es el Instituto de Ciencias Médicas de Corea. Por lo tanto, no son laboratorios que tengan como objetivo principal la elaboración de cosmética, sino que son científicos que investigan sobre enfermedades y esos avances los introducen en la cosmética.

POOM son los centros de estética avanzada coreana creados por Silvia Moreno, profesional de la belleza y fundadora de la marca Silvia Moreno Professional Cosmetics. Estos exclusivos espacios surgen con el objetivo de potenciar la belleza natural, disponiendo de los mejores tratamientos de la cosmética de Corea delSur.

Madrid y Málaga han sido las ciudades elegidas para acoger las dos primeras tiendas POOM oficiales. Allí se pueden adquirir todas las líneas de producto de Silvia Moreno Professional Cosmetics y disfrutar de los tratamientos experienciales POOM con los productos coreanos más innovadores, formulados en laboratorios coreanos con ingredientes naturales. Productos clínicamente testados, lo cual demuestra su eficacia para tratar la piel.

Silvia Moreno ofrece una experiencia multisensorial y personalizada Cortesía

Este es un tratamiento premium compuesto por una limpieza profunda tras una un exhaustivo protocolo de preparación de la piel con los mejores productos multifuncionales coreanos. Una experiencia multisensorial y personalizada, acompañada de masajes con viales de células madre pluripotentes, luz led y diversas técnicas vanguardistas en rostro, cuello y nuca.

Centro Poom Silvia Moreno Madrid. C/ Padilla, 4. 28006 Madrid.

Centro Poom Silvia Moreno Málaga. C/ Alameda Principal, 38. 29005 Málaga.

https://www.silviamorenopoom.com/

www.silvia-moreno.com

Una dosis de oxígeno para una piel radiante en Beoxy Bodybrite

Es un tratamiento de grasa localizada donde se utilizan ondas acústicas de frecuencia superior al espectro audible del oído humano Cortesía

Las manos de la esteticista de este centro también son manos mágicas. Y eso ayuda a que el tratamiento BeOxy aporte oxígeno a nuestra piel con un 95% de pureza logrando la mayor absorción y potenciando el efecto de los sueros formulados para potenciar la hidratación, reactivar la circulación, logrando un efecto relleno durante días o meses dependiendo del número de sesiones realizadas.

Se trata de una combinación de oxígeno puro y serum exclusivamente diseñados y formulados para activar la oxigenación y regeneración celular, y que ayuda a recuperar la vitalidad y juventud, reduce los signos de la edad, elimina las huellas del estrés y la tensión de tu piel desde la primera sesión.

Cuando te realizas el tratamiento empiezan por una mitad del rostro y así ves en el momento los resultados, y doy fe de que sorprenden y mucho, por eso, quien lo prueba repite siempre.

En el centro son partidarios de que tu piel necesita respirar. Esta capacidad natural de la célula se ve afectada por las condiciones de la vida moderna. Sometida a la polución y otras agresiones medio ambientales, la célula sufre, se asfixia, disminuyen sus capacidades metabólicas. Por eso es tan importante el oxígeno, sobre todo porque está indicado para todo tipo de pieles, edades y no tiene ninguna contraindicación ni tiempo de recuperación.

El tratamiento BEOXY PLATINO CON ULTRASONIDOS es un tratamiento de grasa localizada donde se utilizan ondas acústicas de frecuencia superior al espectro audible del oído humano, más conocido como Ultrasonido.

Es un tratamiento no invasivo y muy cómodo Cortesía

Es un tratamiento no invasivo y muy cómodo ya que su percepción será la de un agradable masaje mientras la energía de alta frecuencia convertida en ondas acústicas comienza a trabajar sobre sus tejidos adiposos ayudando, entre otros muchos beneficios, a lograr el efecto reductor que deseamos.

Además, el ultrasonido nos ayudará a aumentar la permeabilidad de la membrana celular mejorando así la transferencia de los nutrientes a los tejidos. Por si esto fuera poco, el ultrasonido favorece la relajación de la musculatura contraída, esto va ligado al efecto térmico y a la acción de micromasaje de los tejidos inducida por los ultrasonidos.