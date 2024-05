Amar bien es muy difícil. Y más en tiempos revueltos

Lunes

¿Recuerdan la música de la peli «Psicosis»? Tito, tito, tito… Pues así estaba España entera antes de la aparición de Sánchez, que primero iba a ser a las 12 y finalmente ha sido a las 11, después de que fuera a ver al rey para decirle lo mismo que a todos nosotros: «Majestad, que me quedo y eso…» En fin, lo que más me fastidia es que en este ejercicio político de táctica y estrategia se ha utilizado a una mujer que ha quedado retratada en todos los periódicos de Europa, por ese marido que «la ama profundamente», como «presunta corrupta». Si es que amar bien es muy difícil, lo digo siempre… Y más en tiempos revueltos..

Martes

¡Ay mi madre! Que resulta que fue Begoña la primera que pidió a Pedro que no dimitiera; que él publicó su carta sin consultarle… Eso dice el presidente, que concede su primera entrevista a RTVE. Ya saben que hay medios buenos y medios malos para él, así que estaba claro que elegiría para «confesarse» uno en el que confía, claro. Hay otros a los que no le gustan nada, así que, cuidadito, porque ayer dijo en su discurso de «vuelta», que no iba a hacer un punto y seguido sino un punto y aparte… Y que parece que mira al Poder Judicial y a los medios de comunicación, sus dos chinas del zapato («Nos huele el culo a pólvora porque muchos socialistas están a favor del control previo de los medios», dice Raúl del Pozo en Onda Cero). También a los «partidos del fango» que son los otros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez Ep

Ya saben ustedes que Sánchez nunca ha hablado de los familiares de nadie y en el PSOE y demás, jamás han insultado ni escracheado a nadie, son todos bueníiiiisimos… Bueno, nada, que lo importante es que Pedro ya está de vuelta. Le convenció «la movilización de la calle» («cuatro gatos», que diría Rubén Amón), aunque él sea el presidente del Gobierno, la autoridad oficial… Todo muy raro, qué quieren que les diga. Incluido el parón, ejem, sentimental, que mira por dónde, le ha venido de perlas para la campaña de Cataluña...

Miércoles

Se celebra el 1 de mayo, Día del Trabajador… Politizado. Como todo en este país. Hasta los quicos y las palomitas ¿Once ministros en la manifestación y encima desfilando junto a los sindicalistas? Ya sabemos que la UGT es cercana al PSOE y CCOO a IU; pero, hombre, un poquito de por favor, que los sindicatos no están para arropar al Gobierno, sino para reclamarle… Que hay 2.727.003 parados, que somos el país de Europa con más desocupación y, por si fuera poco, que tres millones y pico de ellos son funcionarios, frente a los dos millones y pico de Alemania…

A lo mejor por eso nuestra productividad es notablemente inferior a la de la Eurozona y por eso los políticos hablan de funcionarios y se olvidan de los autónomos… Supongo que alguno de esos sindicalistas liberados que no ha trabajado en su vida, debe de pensar que a él tampoco le «compite» -se dice «compete», Pepe Álvarez, de UGT, «compete»; que hablando de la elección de los jueces has dicho dos veces «compite»-; pero hombre, insisto, un poquito de por favor.

Jueves

Dos de mayo, día de la Comunidad de Madrid y una celebración más tranquila que el año pasado. Ayuso un poco exagerada en esa tarima tan alta, la verdad, pero imperial, vestida de rojo y marca española y con la representación gubernamental del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; aunque, según la Sexta, «la ceremonia está marcada por el choque de Ayuso con Sánchez y la ausencia de Bolaños…». Yo solo percibo más atención a los premiados, en vez de tanta política, pero, igual me equivoco...

La presidenta Isabel Díaz Ayuso, durante el 2 de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. Jesús G. Feria La Razón

Viernes

Abandono a los políticos y a su campaña, porque si a ellos se les va la cabeza cada dos por tres y nos someten a una presión terrorífica, hay padres a los que les sucede lo mismo y se convierten en maltratadores (son muchos más de los que creemos en el mundo entero) y hasta en asesinos. A veces por intereses y otras por la estupidez que reina en sociedades desarrolladas, donde las prioridades no son las necesidades básicas…

Ahí está ese padre del que me abochorna hablar, acusado de la muerte de su hijo de seis años tras obligarle a correr en una cinta, una y otra vez, pese a sus caídas, porque pensaba que estaba gordo. Merece la pena que vean las imágenes para que les duela el corazón. Quien no siente el dolor ajeno se convierte en un monstruo. Lo decía William Shakespeare.