Blanca Romero rompe su silencio sobre Cayetano Rivera: "Siempre fue una persona súper pacífica"

El nombre de Cayetano Rivera ha vuelto a copar titulares, esta vez no por su maestría en el ruedo, sino por un altercado con empleados de un restaurante de comida rápida madrileño que terminó con su detención el pasado 29 de junio. Mientras los detalles del incidente siguen generando ruido mediático -él mismo alega una "actuación desmedida" por parte de la Policía-, una de las voces más esperadas ha querido pronunciarse, aunque desde la cautela: Blanca Romero.

La actriz y modelo, que estuvo casada con Cayetano durante tres años y con quien comparte un lazo imborrable -él adoptó legalmente a su hija Lucía-, ha ofrecido unas declaraciones que más que sumar leña al fuego, buscan rebajar la tensión. "Siempre fue una persona súper pacífica y seguro que fue un malentendido", sentenció desde el aeropuerto de Madrid, adonde llegó tras un viaje profesional a Toulouse.

Preocupada

Romero, que atraviesa un momento efervescente en su carrera, ha decidido no profundizar sobre el escándalo, argumentando que desconoce los detalles. "No tengo nada que decir ni sé qué pasó, o sea que no te puedo comentar nada", dijo con naturalidad ante los medios. Sin embargo, su gesto cambió al enterarse de que el torero presentaba heridas: "¡Vaya por Dios!", exclamó visiblemente preocupada.

Blanca Romero. @peetersalgado

Con una agenda profesional que apenas le da respiro -entre campañas publicitarias, su fichaje en el reality culinario Next Level Chef, y su participación en la serie Pura Sangre- Blanca ha dejado claro que este verano no será de descanso: "Tengo hasta el 28 de agosto de rodaje. Y luego en otra cosa hasta diciembre", confesó entre risas. Trabajo no le falta, pero ni la vorágine del set ni los focos le impiden tender una palabra amable a quien un día fue su pareja y aún forma parte importante de su historia personal.

Mientras Cayetano busca calma en Mallorca junto a su hijo, Blanca prefiere mirar hacia adelante, apoyada en la prudencia y en una memoria emocional que parece querer preservar lo bueno. Porque a veces, las palabras que no incendian también son noticia.