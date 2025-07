Isa Pantoja y su dulce regreso: "Felices los cuatro" tras la llegada de su hijo Cairo

Isa Pantoja está redibujando su día a día. Apenas dos semanas después de dar a luz a su segundo hijo, Cairo, la colaboradora de televisión ha compartido su primer gran plan familiar fuera de casa. "Primera vez que salimos a comer felices los 4", ha escrito en Instagram, acompañando sus palabras con imágenes entrañables de su marido, Asraf Beno, y sus hijos: el pequeño Cairo y Alberto, su primogénito.

El lugar elegido para esta escapada tan simbólica fue un restaurante en El Puerto de Santa María, su refugio andaluz. Allí, entre sonrisas, abrazos y platos que llevaban meses en la lista de espera, Isa se permitió un homenaje gastronómico que hasta ahora tenía vetado: "Pude comerme un solomillo poco hecho". Un gesto sencillo, pero cargado de significado para una mujer que ha pasado por semanas de cambios, cansancio acumulado y una cesárea que aún está cicatrizando, tanto en el cuerpo como en el alma.

Altibajos emocionales

Porque si bien Isa se muestra feliz con esta nueva etapa, no ha dudado en sincerarse sobre los altibajos del posparto, una montaña rusa emocional que, como ella misma ha confesado, le golpea especialmente por las noches. "No puedo evitar sentir pena por estos momentos tan bonitos", reflexionaba en redes, recordando su embarazo y la rapidez con la que todo ha cambiado. "Los bajones me dan por la noche, y ahora es que no puedo ni dormir".

Su pareja, Asraf, confirmó en televisión lo que Isa ya dejaba entrever: "Tuvo un poco de depresión, mucha tristeza, lloraba". Aun así, la fuerza con la que afronta esta nueva etapa se refleja en cada publicación, en cada gesto de ternura como ese beso que Alberto le da a Asraf en un vídeo que ya ha derretido a sus seguidores.

Entre emociones cruzadas, noches sin dormir y homenajes con sabor a normalidad, Isa Pantoja sigue construyendo su hogar. Un hogar donde caben los cuatro, el amor y también la verdad sin filtros de lo que significa ser madre.