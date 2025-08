Dani Arias, hijo de Imanol: «Se va calmando todo. Mi padre está bien»

Daniel Arias, el hijo pequeño de Imanol Arias, está siendo el principal apoyo para su padre tras conocerse la condena de dos años y dos meses de cárcel por fraude fiscal. El actor fue condenado por cinco delitos fiscales cometidos entre 2010 y 2014, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Es por eso que este verano está siendo especialmente difícil para la familia, pero según el más pequeño del clan Arias «todo empieza a ir sobre ruedas».

Un momento complejo

En una entrevista que el vástago menor de los Arias concede a LA RAZÓN, significa que: «Todo se va calmando. Mi padre está contento y ya súper bien y disfrutando todo lo que puede». Hace unos días veíamos a Imanol, subiéndose por primera vez en un escenario tras hacerse pública su condena. Y lo hizo con lágrimas en los ojos para dar el pregón inaugural de la 64ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. El actor de «Cuéntame», visiblemente emocionado, ofreció un discurso cargado de sentimiento en estos momentos difíciles que se encuentra y que gracias a su hijo Jon y Daniel está superando con esfuerzo. Y es que Daniel no para de darle alegrías a su padre.

El actor Imanol Arias da el oregón de la 64 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión Marcial Guillen Agencia EFE

El pequeño de los Arias nos cuenta en el marco del Festival de Starlite Occident que acaba de terminar su primer corto como director, «La garita», y ya está en pantalla otro de sus films, «El clan Olimpia». Ahora Daniel pasa unos días de descanso con su pareja en Marbella: «Mi novia tiene casa aquí y siempre que podemos nos perdemos para descansar en esta zona que nos encanta».

De guaperas a narco

Ha pasado de «guaperas» en series como «El internado: las cumbres», a retos de mayor enjundia como narco en la serie de Disney, donde forma parte del equipo de narcos de la protagonista. «Un chico que viaja de España a Colombia para ser una especie de ‘empleado’ para Olimpia. Pasaran ciertas cosas en Colombia que van a hacer ese viaje diferente. Lo que más me impresionó que muchas de las cosas que aparecen en el guion son historias reales». El estreno de «El clan Olimpia» coincide con el final del rodaje de su primer corto, «La garita», del que su padre Imanol está súper orgulloso porque en este corto trabajan sus dos hijos: Daniel dirigiendo y Jon como actor protagonista. «Debutar como director es algo que llevaba tiempo soñando. Es una comedia con toques de humor absurdo, pero que también habla del precio del alquiler, de la diferencia de clases, de la precariedad laboral».

Un sueño que con solo 24 años ha conseguido Daniel, hijo de los actores Pastora e Imanol, que empezó haciendo vídeos en casa, cortos caseros. Escribía guiones, los grababa, los editaba, los montaba y los subía a YouTube con el nombre de Dani Zapato. Así fue arrancado su carrera en la que fue formándose como actor y que se tomó muy serio como oficio.

El reto más importante le llegó cuando tuvo que interpretar el papel de Antonio Alcántara de joven en la mítica serie de TVE «Cuéntame», que le dio la fama a su padre. Allí apareció en la temporada 21 junto a María Bernardeau, hija de Ana Duato, recreando el primer beso de Antonio y Merche. El mismo ha contado que tanto María como él sintieron una emoción inmensa al recrear esta escena legendaria en la historia de la televisión.

Cartel última temporada de 'Cuéntame cómo pasó' RTVE

Lo cierto es que Imanol Arias, siempre ha presumido de tener dos hijos que han heredado su talento artístico. Jon y Daniel Arias, los vástagos del actor y Pastora Vega, han tenido dos buenos maestros de los que aprender. Con proyectos como «Chacal» y «El Internado: Las Cumbres», han demostrado que el apellido Arias, es sinónimo de talento y buen hacer, tanto en la pequeña pantalla como en el cine.

Los consejos de su padres

Daniel se siente orgulloso de llevar el legado artístico de su familia en el apellido y seguir el consejo que le ha dado su padre de «ser yo mismo». El «baby» del clan Arias debutó como actor con ocho años en la película «Pájaros de papel», a las órdenes de Emilio Aragón y junto a su padre.

Repitió de nuevo con Imanol en «Anacleto». Su gran parecido con su padre no le molesta para nada: «Todo el mundo me lo dice, estoy súper acostumbrado a que me digan que soy clavadito a mi padre». El actor rodó «Segunda oportunidad», bajo la dirección de Álvaro de Armiñán y «13 exorcismos», que fue un éxito en taquilla. «Ahora estoy también mirando una nueva película para el próximo año. Pero donde más centrado estoy es en la post producción de «La Garita», zanja a LA RAZÓN.