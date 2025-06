Los caballeros las prefieren rubias

En España, la obsesión por ser rubia parece no tener fin, y hay una adicción a las mechas que muchas veces roza lo absurdo. Huir de esos tonos rojizos o anaranjados que parecen haberse escapado de la antítesis del buen gusto es fundamental al elegir una coloración. Y entre tantas coincidencias, no puedo dejar de apuntar que, si un color de pelo me llama la atención por su aspecto armónico y luminoso, invariablemente pregunto: "¿Dónde? ¿Cuánto?".

Un buen diagnóstico del estado del cabello es clave: ver si es virgen, escuchar las necesidades de la clienta y aconsejar el color que mejor se ajuste a su piel y rasgos. Ciertamente, a medida que avanzamos en edad, un tono más claro tiende a suavizar los rasgos. Pero atención: ¡el equilibrio es esencial! No hay nada más horroroso que esas mujeres que persiguen ser rubias nórdicas con cejas negras como demonios y piel cetrina.

Hablando de rubios, si hay alguien que siempre da en el clavo conmigo, es Rubén, de El Chico de Tirso. Durante el verano, me transforma en un tono mantequilla, y en invierno paso a un sofisticado avellana al estilo Sofía Vergara. Salgo del salón como si la autoestima me llegara al cielo. Crucemos la línea: una buena cabellera puede salvar hasta el look más lamentable.

Recetas para un buen color:

Rubios para rubias de pequeñas , rubios de verano: Ángel Peluquería y El Chico de Tirso.

, rubios de verano: Ángel Peluquería y El Chico de Tirso. Rubios para morenas que desean ser rubias : Anara by Ana Lérida (Barcelona) y Moncho Moreno (Madrid).

: Anara by Ana Lérida (Barcelona) y Moncho Moreno (Madrid). Castaños bonitos : El Chico de Tirso y Charo Palomo.

: El Chico de Tirso y Charo Palomo. Rubios Ana Botella: Peluquería Peque (tan discreta que no tiene página web) y Carmen Vivancos.

Rubio de niña rica

¿Han visto últimamente a Marta Ortega, presidenta de Inditex, luciendo un rubio de sueca impecable? Un color que, si bien no tiene nada que ver con su morenidad original, sí favorece el tono de su piel. Aquí es donde entra en juego el concepto de "cabello rubio caro": un acabado que promete un brillo lujoso con una transición suave entre matices, sin resultar ostentoso.

Seamos sinceras: ¿cuántas veces hemos salido de la peluquería desencantadas porque el rubio que queríamos resultó más zanahoria que Jennifer Aniston? La clave está en no sucumbir a la tentación del cambio radical y en la fidelidad con tu colorista. Al final, conseguir ese tono deseado lleva tiempo y paciencia. Por eso es tan importante confiar y mantener la constancia con quien conoce tu cabello.

Ahora bien, si de lo que se trata es de dar un roce de sol a nuestro cabello, aquí viene la técnica del Sunlight. Olvídate de mechas gruesas o raíces antiestéticas: esta técnica ofrece un look fresco, como si hubieras pasado el año en la playa de Ipanema. Y, honestamente, evitemos los tonos anaranjados que hacen que parezcamos zanahorias en vez de rubias elegantes. Esto ocurre, sobre todo, en cabellos con predisposición a esos reflejos indeseados.

Lo esencial es comprender las diferencias entre los tonos y no confundir un balayage con unas californianas: son dos mundos totalmente distintos. Y aunque adoremos los anglicismos, hagamos un esfuerzo por recuperar la riqueza de nuestra lengua. Llamemos a las cosas por su nombre: nada de ice blonde o wolf cut, que suenan más a desastres capilares. Apostemos por estilos que, aunque clásicos, son nuestros y requieren poco mantenimiento: como un buen flequillo abierto o unas mechas estratégicamente situadas que iluminen el rostro.

Por último, recordemos que en el cuidado hay que ser constantes. Un cabello bien nutrido y cuidado semanalmente no es solo un lujo: es un estilo de vida. Así que, queridas, ¡armémonos de paciencia y cuidemos nuestras melenas como el tesoro que verdaderamente son!

Productos imprescindibles para rubiales

1. Para aclarar dos tonos de manera natural

Los cabellos rubios tienden a ser más frágiles que los oscuros, por lo que necesitan un cuidado específico que aclare y nutra al mismo tiempo.

Por ello, Garnier lanza su nueva gama Original Remedies Sun-Kissed Camomila, enriquecida con miel de flores. Un ritual capilar completo que celebra la belleza del rubio en todas sus versiones —natural o con mechas— con fórmulas eficaces, sensoriales y respetuosas con el cabello:

Champú iluminador y acondicionador nutritivo, reformulados para elevar, nutrir e hidratar los cabellos rubios más frágiles.

Garnier lanza una nueva gama Original Remedies Sun-Kissed Camomila Garnier

Mascarilla Blond Remedy, que refuerza las fibras dañadas, previniendo la rotura y restaurando la resistencia del cabello. Formulada con camomila, miel de acacia, manteca de karité y aceite de girasol.

Mascarilla Blond Remedy Garnier

Sérum Aclarante Progresivo Sun-Kissed, un elixir sin aclarado que se aplica sobre el cabello húmedo o seco. Su fórmula aclara progresivamente y logra un rubio más brillante.

Sérum Aclarante Progresivo Sun-Kissed Garnier

2. Para que el rubio no tire a naranja

Cool Blonde Shampoo de GOLDWELL: elimina al instante los tonos amarillos e intensifica los rubios.

Cool Blonde Shampoo de GOLDWELL GOLDWELL

Light Cool Blonde Conditioner de GOLDWELL: reaviva los rubios más puros.

Acondicionadores Color Revive de GOLDWELL GOLDWELL

3. Línea Bond Repair de Blondme (Schwarzkopf)