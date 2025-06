Kiko Hernández entra en quirófano: ha sido operado por un bulto en la espalda

Kiko Hernández ha pasado por una temporada de lo más ajetreada. Trabajo, ocio y viajes que apenas le han permitido descansar y que han terminado pasándole factura, tal y como él mismo ha desvelado a través de sus redes sociales. El colaborador ha compartido una imagen desde el hospital, acostado en una camilla y conectado a una vía. “Después de una temporada de ‘Tentáculos’, una boda, una función de teatro y un cumpleaños…este fue el resultado…Aún así, hoy nos vemos en el último ‘Tentáculos’”, ha comentado junto a la alarmante imagen.

Efectivamente, el de hoy será el último programa de “Tentáculos” antes de su regreso tras las vacaciones de verano. Pese a encontrarse todavía convaleciente, Hernández no ha querido faltar en el plató en esta jornada previa al parón de verano, y allí ha explicado con más detalles por qué ha necesitado atención médica.

Aunque en sus primeras palabras se entendía que el estrés se encontraba detrás de su bache de salud, Hernández ha explicado que su paso por el hospital obedecía a una operación programada. Todavía con la pulsera del hospital en su muñeca y con gafas de sol, el tertuliano ha revelado que ha tenido que pasar por quirófano a consecuencia de un bulto que ha aparecido en la zona de su espalda. “La gente no se cree que has estado malito”, le ha dicho la presentadora, Carlota Corredera, a lo que él ha respondido mostrando las marcas de su vía.

“Esta mañana, a las 10:30 horas, me estaba operando”, ha comenzado aclarando Kiko Hernández. “Me han operado de una especie de bulto que me ha salido entre la espalda y el glúteo”, ha añadido.

Kiko Hernández en "Tentáculos" Canal Quickie

Los cuidados tras la operación eran sencillos: cuatro días de guardar reposo, pero al colaborador le daba pena perderse el último programa de “Tentáculos” antes de las vacaciones de verano. “Le he dicho a la médico que me dejara venir, y me ha dicho que nos ve y que se ríe mucho con nosotros, así que me ha dado los papeles para firmar el alta voluntaria, bajo mi responsabilidad. No podía dejaros hoy solos”, ha señalado.

Una señal de que, pese a haber pasado por quirófano, se encuentra más o menos bien para estar junto a sus compañeros en este último programa y despedirse de ellos antes de que cada uno ponga rumbo a su destino de vacaciones. El suyo está claro: Melilla, la ciudad de su marido que lo ha acogido como uno más.