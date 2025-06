Fran Rivera, “en shock”, se entera por la tele de la detención de Cayetano: ¿Qué hacía él?

Cayetano Rivera ha comenzado la semana en el calabozo. El diestro ha sido detenido tras protagonizar un altercado con la policía cuando se disponía a saciar su apetito en una cadena de comida rápida. Fue este mismo domingo de madrugada en Madrid, cuando se personó en una hamburguesería para cenar, cuando realizó un pedido. No obtuvo el ticket y al reclamar su pedido, le pidieron el papel y éste no lo tenía. Así se inició una disputa en la que la tensión fue en aumento, teniéndose que personar allí la policía.

Dos patrullas, al final, pues la primera no era capaz de controlarle: “Tenía un comportamiento muy agresivo y llamaron a la policía”, destacan desde la revista ‘Semana’ y amplían en ‘TardeAR’. El programa de Telecinco ha tenido ocasión de hablar con su hermano, Fran Rivera, que regresaba de un idílico fin de semana en Las Vegas con su mujer, Lourdes Montes. No se había enterado de nada. No sabía que su hermano había tenido un altercado con la policía, que había pasado la noche en el calabozo o que, al salir, se personó en un hospital para tener un parte de lesiones que alertase sobre la actuación de los agentes, desmedida para él.

Fran Rivera y Lourdes Montes en Las Vegas Instagram

Fran Rivera, ajeno a lo que le sucede a su hermano Cayetano

Cayetano Rivera ha sido detenido acusado de un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Fruto de su rifirrafe con los agentes tiene lesiones en el rostro y la cabeza. Unas fotografías que no se han llegado a mostrar en el programa de Telecinco, pero que los compañeros han podido ver. La policía ya ha enviado el atestado del incidente a los juzgados de Plaza de Castilla y el diestro será llamado a declarar en los próximos días como investigado.

Él emprenderá sus propias acciones legales: “Yo voy a poner una denuncia y hay un parte de lesiones. Ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad lo que han hecho. Actuaron de forma desmedida contra mí”, se queja el torero, que se reafirma en que no se resistió y que como prueba de ello están las cámaras de seguridad del establecimiento.

Unas circunstancias que le son totalmente ajenos a su propio hermano. Canales Rivera, el primo, dice haberle llamado, pero no responde. No le manda mensajes, pues no usa WhatsApp. Quizá por esto tampoco Fran Rivera ha tenido conocimiento de su detención, su puesta en libertad o su guerra contra las camareras del local y los agentes que acudieron tras su llamada. “¿Qué mi hermano ha sido detenido?” se pregunta el torero y, tras una pausa de unos segundos, retoma: “No me lo puedo creer. ¿Me lo puedes repetir? Por favor, me has dejado en shock, voy a informarme”, dijo antes de colgar y leer titulares.

story de Lourdes Montes con Fran Rivera en Las Vegas, en el Hotel Venecia Instagram

Fran Rivera no sabía nada. Acaba de llegar de Las Vegas con Lourdes Montes, donde han disfrutado de una escapada que incluía concierto de Shakira, gastronomía y turismo por los grandes puntos de la ciudad. También mucho romanticismo. Así han roto con la rutina en casa, con un viaje pocos meses después de la llegada del pequeño Nicolás, con una escapada de novios que fácil podía confundirse con una luna de miel. Vieron los hoteles más impresionantes y se dejaron seducir por las luces de colores de los casinos, entre cartas y dados. De todo esto han dejado constancia en sus redes sociales, mientras a miles de kilómetros, en Madrid, Cayetano Rivera era detenido en una hamburguesería de una cadena rápida por un supuesto altercado con la policía. No se llamaron, lo que demuestra la escasa relación que une a los hermanos en estos momentos, pese a que traten de evidenciar que nada ha pasado entre ambos.