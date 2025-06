Recordando a la "Tata" de Miguel Ángel Muñoz: la historia viral sobre el actor que emocionó en redes

A través de su amor por el fútbol, el equipo de Soto Alto F.C. tendrá que afrontar nuevas pruebas para salvar el pacto que un día hicieron: permanecer siempre unidos. Esa gran promesa de mantenerse unidos cueste lo que cueste ha sido seña de identidad de Miguel Ángel Muñoz, quien precisamente protagoniza 'Futbolísimos 2', secuela de la adaptación cinematográfica de la serie de libros.

Como parte de la promoción del largometraje, el actor visitará 'El Hormiguero' en Antena 3. Entre las múltiples anécdotas que compartirá se espera que haya un momento especial para recordar el legado de una persona muy cercana a él que nos encandiló antes, durante y después de la pandemia. En efecto, nos estamos refiriendo a la hermana de su bisabuela: su famosa "Tata".

Toda una vida a su vera

La historia de la "Tata" de Miguel Ángel Muñoz, cuyo nombre real era Luisa Cantero, se remonta al mismísimo momento en el que el madrileño vino al mundo. Debido a que los padres del actor no podían conciliar el trabajo y la vida familiar, estos se vieron obligados a pedir ayuda externa. Afortunadamente, todo se quedó en un asunto de familia, con la hermana de la bisabuela de Muñoz encargándose de cuidarle como si de un hijo se tratase.

Junto a sus padres, Cantero ha sido una de las personas más importantes de su vida. "Me parece extraordinario que en tan poco tiempo, en una edad tan pequeña, haya creado un vínculo tan tan especial con ella. Y luego, qué suerte que he tenido la madurez de querer no perdérmela a lo largo de los años a pesar de que la vida me ha llevado desde muy pequeñito a trabajar y a vivir cosas fuera de lo normal. Pero siempre he tenido la necesidad de estar con ella", confesaba Miguel Ángel.

En 2020, ambos estuvieron a punto de realizar un viaje en carretera juntos que los hubiera llevado por todo el territorio nacional. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 truncó cualquier tentativa de salir a la calle, por lo que el actor decidió pasar los 100 días de confinamiento con su "Tata". De esta experiencia surgió una película, "100 días con la Tata", la cual explora no solo los orígenes de este vínculo familiar, sino la capacidad de resiliencia de ambos de cara al día de esa triste pero inevitable despedida.

Luisa Cantero fallecía el 20 de julio de 2023 a los 98 años de edad, tras varias complicaciones de salud. "No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido", escribía Miguel Ángel Muñoz a modo de despedida, después de haber vivido durante 40 años "la mayor historia de amor de su vida".