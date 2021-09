El príncipe Andrés “huye” a Balmoral

Gente

Caso Epstein

El príncipe Andrés de Inglaterra y su ex esposa Sarah Ferguson han abandonado su casa de Royal Lodge, en la ciudad de Berkshire, para estar junto a la Reina Isabel II, que pasa sus últimos días de vacaciones en Balmoral (Escocia). Con esta “huida” el duque de York podría estar evitando que los abogados estadounidenses le entreguen los documentos por los que se le acusa de una presunta agresión sexual a Virginia Giuffre, cuando esta era menor de edad.

PRINCIPE ANDRES DE INGLATERRA VIRGINIA ROBERTS . CASO EPSTEIN FOTO: redes sociales LA RAZON

La relación de los duques de York es cordial y fluida a pesar de que se divorciaron en 1996. El príncipe y la duquesa vuelven a Balmoral un mes después de su visita anterior en la que coincidieron también con su hija, la princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank.

El príncipe Andrés aún no ha respondido a la demanda presentada en un tribunal estadounidense por la ex esclava sexual de Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, quien afirma que el duque abusó sexualmente de ella cuando tenía 17 años, pero él niega con vehemencia. Los documentos de la demanda civil aún no han sido entregados a Andrés de Inglaterra o a sus abogados a pesar de los múltiples intentos de hacerlo en Royal Lodge en la última quincena, según publica The Sun. El hijo de Isabel II tendría que recibir en persona los documentos judiciales, incluida una copia de la denuncia de Guiffre, que se presentó el 10 de agosto, en virtud del tratado de derecho internacional de la Convención de La Haya porque es un ciudadano extranjero.

Después de que se presentó la demanda, su equipo legal tuvo 120 días para obtener los papeles de Andrés de Inglaterra o sus abogados tratando de desestimar el caso. El duque tendría 21 días para responder a las reclamaciones una vez que los documentos sean entregados oficialmente.

La demanda civil será escuchada a través de una conferencia telefónica el próximo lunes en Manhattan, Nueva York.

Virginia Giuffre, ahora de 38 años, afirma que fue obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe tres veces por orden del financiero pedófilo Epstein. La víctima afirma que la primera vez que la obligaron a tener relaciones sexuales con él fue en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, la madame de Epstein, y el segundo encuentro se produjo en la mansión del magnate en Nueva York.

Además hubo un tercer incidente que ocurrió en la isla privada de Epstein en el Caribe.