Los 21 años de Victoria Federica, la royal más ‘libre’ de Zarzuela

Tal día como hoy, hace ya 21 años, nacía la segunda hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, posicionándose automáticamente como la cuarta en la línea de sucesión al trono español, después de su hermano Felipe Juan Froilán, su madre y su tío, el entonces príncipe de Asturias. La nieta de los Reyes Juan Carlos y Sofía creció como una niña inocente cuya eterna sonrisa cautivó a la prensa, pero mucho ha llovido desde entonces. Victoria Federica se ha convertido en una mujer veinteañera y su camino hacia la edad adulta ha estado plagado de polémicas y titulares que en más de una ocasión le han costado una reprimenda de parte de Casa Real.

Siguiendo los pasos de su hermano, Victoria Federica de Marichalar y Borbón se adentró en la adolescencia con la rebeldía propia de la edad, pero que inevitablemente llama la atención en alguien de su posición. Diferentes medios recogieron historias que narraban sus noches de fiesta, sus llegadas a casa a horas intempestivas e incluso las broncas que su madre le dirigía, cansada de su comportamiento, un comportamiento que, en realidad, poco se diferenciaba del de cualquier chica joven con ganas de descubrir la apasionante vida nocturna de la capital.

Victoria Federica, de pequeña, junto a su padre Jaime de Marichalar

Pero no solo eran sus fiestas lo que la llevaban a aparecer en los titulares, sino que sus vaivenes amorosos también la han colocado en más de una ocasión en la diana mediática. La primera relación que se conoció a Victoria Federica fue la que mantuvo con Gonzalo Caballero, el torero íntimo amigo de su hermano Felipe Juan Froilán. Aunque ninguno de los dos se pronunció entonces sobre el romance, el diestro acabó confirmando en una entrevista con la revista ¡Hola! que fue él quien tomó la decisión de separarse por el bien de su carrera en las plazas.

Victoria Federica y su novio, Jorge Bárcenas FOTO: Jorge Bárcenas Instagram Jorge Bárcenas Instagram

Ahora, Victoria Federica parece feliz al lado de Jorge Bárcenas, el DJ con el que se relaciona desde hace dos años y con el que ha pasado todas las vacaciones de verano. La hija de la infanta Elena ha disfrutado de los meses de estío en Marbella, su destino favorito, donde además se le ha podido ver unas cuantas noches en el Festival Starlite Catalana Occidente, bailando al ritmo de Omar Montes, con quien protagonizó un baile viral, David Bisbal o Nicky Jam.

La celebración de su cumpleaños

Aunque Victoria Federica ya se encuentra en Madrid, sus clases de Administración y dirección de empresas y el College for International Studies de Madrid no empiezan hasta el próximo lunes 13 de septiembre, lo que deja a la joven unos cuantos días libres para celebrar su cumpleaños por todo lo alto. Lo más probable es que escoja alguno de sus muchos restaurantes favoritos en Madrid para cenar con sus amigos y que posteriormente todos ellos se marchen al reservado de una discoteca, disfrutando así de las primeras reaperturas del ocio nocturno en la capital tras la pandemia.

Victoria Federica de Marichalar se divierte en una terraza con un grupo de amigos FOTO: Francisco Guerra Europa Press

Será una fiesta que inevitablemente llamará la atención de la prensa, con quien Victoria Federica no parece llevarse del todo bien. Sus encontronazos se cuentan por decenas, demostrando una vez más que no atiende a protocolos o etiquetas. Como cualquier otra chica de 21 años, hace lo que quiere cuando quiere y no permite que la sangre azul que corre por sus venas la coarte lo más mínimo.