Victoria Federica, la novia “on the road”

Egos Casa Real

Jorge Barcenas, BarceDj, ha comenzado el «tour» del verano musical y con ello las vacaciones por toda España para su novia, Victoria Federica. Atrás han dejado ambos los estudios en Madrid. El Dj su doble grado en Marketing y Digital Bussines y ADE la sobrina del Rey Felipe.

Victoria Federica Marichalar Borbón, para las formalidades y Vic para los amigos, tiene por delante dos largos meses en blanco por rellenar. Desde hace semanas se ha liberado de las clases presenciales y puede decirse que para ella las vacaciones de verano comenzaron en primavera con escapadas a Ibiza o a Segovia. El de este año será su segundo veraneo musical. Que a la Infanta Elena le gustaría otro perfil para su hija, pues probablemente sí y aunque ella tuvo una juventud «rebelde», y por ello podría entender a sus hijos, la realidad es que no y algún golpe en la mesa ha tenido que dar para imponerse, especialmente en la época de confinamiento cuando ambos hermanos se lo saltaron o se les veía sin mascarillas en espacios públicos.

Victoria Federica se toma un descanso de sus clases a las puertas de la universidad. En Madrid (España) a 27 de enero de 2021. INFANTA ELENA;FAMILIA REAL;UNIVERSIDAD;CLASES Ángel Díaz Briñas / Europa Press 27/01/2021

Para Victoria Federica su calendario vacacional hasta la mayoría de edad, ha estado marcado por la separación de los padres con su correspondiente reparto de días. La Infanta Elena se desplazaba hasta el palacio de Marivent en Palma de Mallorca, donde tienen su propia casa dentro del recinto palaciego. El ex duque de Lugo se inclinaba por Soria, alguna escapada al extranjero y la urbanización de Sotogrande, en Cádiz.

En Mallorca, Victoria se ha hecho todos los cursos de vela y pádel surf posibles, ha soltado tortugas con su abuela Sofía, ha ido de compras y al cine con la Reina y, cómo no, ha conocido la noche mallorquina con esos lugares míticos de baile y copas en el paseo marítimo, que tanto su madre como su tío Felipe han frecuentado cuando tenían su edad. Lo que no ha hecho Victoria, hasta ahora, ha sido veranear en Mallorca con sus «suegros» como sí hizo Froilán con los padres de su primera novia. En Sotogrande el plan con su padre ha sido más soporífero porque también la zona se presta a ello, de hecho es conocida como «Tostóngrande», partidos de polo, reuniones en casas y alguna salida en barco. Menos mal que Marbella les quedaba cerca y alguna escapada podían hacer para resarcirse.

Victoria Federica Marichalar y Gonzalo Caballero durante el Festival Taurino de Chinchón / Foto: Gtres

El cambio vacacional para Victoria Federica, coincide con su entusiasmo por el torero Gonzalo Caballero, diez años mayor que ella. Aunque los hermanos Marichalar Borbón se lleven muy bien, generalmente el mayor no quiere llevar con él en sus salidas fiesteras a la hermana pequeña, aún así fue inevitable que Vic se fijase en el que fue uno de los grandes amigos de Froilán, Gonzalo, de ahí que la temporada veraniega taurina se la hiciese por etapas la hija de la Infanta. Se asomaban por Instagram y para él ella era su «talismán». Con la puesta de largo de la nieta del Rey Emérito casi coinciden en la misma pista de baile, el torero Gonzalo Caballero y el DJ Bárcenas, tres años mayor que Victoria y más afín a la joven. Y ahí cambia el rumbo vacacional de Victoria Federica. No es que le dejen de gustar los toros, pero los acordes musicales entran al máximo de decibelios y más para una joven que ha sido obligada a estudiar música y a tocar el piano, es decir, aprecia la escala en La mayor lo mismo que un reggeaton. Vic en cuestión de vacaciones sabe que siempre cuenta con Mallorca e incluso Sotogrande. Aunque la imagen que nos habíamos forjado de ella era la de una joven tranquila, quizás eclipsada por la vitalidad de Froilán, Jaime Marichalar siempre supo que su hija «no es una mosquita muerta. Mi hija también sale y se divierte, pero ella es más lista. Es mujer y es más lista, y no se la ve tanto como a su hermano». Eso me lo contaba el ex duque de Lugo cuando su hija tonteaba con el torero.

Vida nocturna

Las cosas han cambiado y no se oculta. Puerto Sherry, Jávea, Sancti Petri, Tarifa o Baleares serán destinos este verano para Victoria Federica pero siempre teniendo como base Marbella porque su chico es Dj residente de la Starlite hasta septiembre. Los residentes como «Barce», son los que pinchan después de los conciertos hasta las dos de la mañana. Eso significa vida nocturna y mediodías de tumbona.