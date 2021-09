Don Juan Carlos habla en Paris Match: “Algunos están muy contentos de que me marchara”

Gente

La revista francesa ‘Paris Match’ ha sorprendido a todos tras publicar este jueves en exclusiva los extractos de un libro sobre el Rey Emérito, obra de su biógrafa Laurence Debray, que verá la luz próximamente. En estos Don Juan Carlos alerta del peligro de “destruir” las instituciones que él creó, entre otras muchas declaraciones: “Las instituciones que dejé deberían ser suficientes. Ellas hablan por sí mismas. Pero es cierto, las instituciones se destruyen más fácilmente que se construyen”.

Tal y como recoge dicho medio, el Emérito vive en una mansión moderna y confortable, pero “kitch” y fría, en una de las islas artificiales de Abu Dabi y a juzgar por la fotografía que muestran en la portada de la revista, se puede ver a Don Juan Carlos con muy buen aspecto. Siempre según la biógrafa, Don Juan Carlos vive asistido por una pareja de filipinos que se ocupan de las tareas domésticas y de cuatro guardaespaldas. Le visita a menudo el presidente de los EAU, su amigo el emir Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, y miembros de su extensa familia.

Según esta misma, la rutina del monarca se resume en madrugar, hacer ejercicio, leer los periódicos españoles y hacer llamadas a sus abogados y amigos. Debray recalca, además, que lo que más echa de menos de España es la comida aunque un buen amigo le hace llegar jamón serrano. Pero por el momento, no entra en sus planes regresar a nuestro país: “No lo sé en absoluto; algunos están muy contentos de que me marchara“ y tras ser preguntado por los motivos de su partida a Abu Dabi, el Rey Emérito asegura que “afrontaba muchas presiones” y que él quería ir a Portugal, pero le indicaron que era demasiado cerca: “Desde aquí no molesto a la corona” y confiesa que “tengo buenos amigos aquí”.

Pero la revelación más sorprendente viene cuando la biógrafa desvela que la relación entre el rey Felipe VI y su padre se ha roto, hasta el punto de que el primero no le felicitó por su 83 cumpleaños, el pasado 5 de enero. Todo ello, claro está, según la propia Laurence Debray.