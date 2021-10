Carla Vigo se defiende de las críticas por su nuevo reto profesional junto a Rafael Amargo

Gente

Hace tan solo unos días Rafael Amargo desvelaba un sorprendente fichaje para su obra Yerma, el dela sobrina de la Reina Letizia, Carla Vigo. Una noticia que dejó sorprendidos a los seguidores de la joven promesa que poco a poco está labrando su camino dentro del mundo del espectáculo y que debutará encima de los escenarios con este espectáculo el próximo 29 de octubre en Pozoblanco.

“La vais a ver como actriz en un registro serio y trabajando bien. Yo creo que hay que darle una oportunidad a las personas y después hablar. Parece que promete, tiene mucha chispa la niña”, aseguraba Rafael, reconvertido en “padrino” artístico de la sobrina de la Reina Letizia.

Sin duda un nuevo reto para la hija de Erika Ortiz, que no dudó en compartir la feliz noticia con sus seguidores en Instagram: “Muchas gracias por esta oportunidad”.

Pero parece que no todos sus seguidores se habrían tomado con la misma emoción esta nueva etapa encima de los escenarios y además de rumorearse que podría quedarse fuera de la función por su actitud -algo que al propia protagonista ha desmentido a través de stories- hay quienes creen que tampoco podría estar a la altura de este papel.

“Para los que me decís que no estoy preparada para hacer de ‘Yerma’, ¿me podéis explicar por favor dónde pone eso?”, escribe Vigo en Instagram. Y es que la joven no dará vida a la protagonista sino a María, un personaje secundario gracias al cual Yerma muestra sus sentimientos más profundos hacia el hecho de ser madre.