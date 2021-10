Carla Vigo se defiende de las críticas a su físico: “Yo me veía diosa”

Gente

La joven, volcada en convertirse en lo que siempre ha soñado y en lo que asegura, es su vocación, ser actriz, ha celebrado este fin de semana su cumpleaños y lo ha hecho por todo lo alto. Carla Vigo, que cumplirá 21 años el próximo miércoles día 13, ha aprovechado la libertad de restricciones en el ocio nocturno para celebrar esta cifra tan especial con sus amigos y se ha dejado ver de lo más feliz en redes sociales.

Tímida pero con las cosas muy claras, la hija de Érika Ortiz también tiene su propio estilo de vestir y, lejos de los looks discretos, sofisticados y siempre impecables de sus primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, saca el máximo partido a sus curvas con modelos de infarto no aptos para cualquier mortal. Como el elegido para la fiesta de cumpleaños por todo lo alto, con su novio Álvaro y rostros tan conocidos como Amor Romeira o Chabeli Navarro.

Un llamativo y ajustadísimo vestido en color plata con el que Carla acaparó todas las miradas y los piropos de sus seguidores, aunque también las críticas de algunos que atacaron a la sobrina de Doña Letizia por su físico. “Con ese cuerpo no te puedes permitir esos vestidos que te pones”, comentarios como este han hecho que estalle en Instagram y se defienda: “Con cosas así creáis inseguridades que a lo mejor una persona no tenía, yo me veía diosa con ese vestido y al que no le guste que mire a otro lado y ya. No sabéis por lo que ha pasado o está pasando una persona, así que este tipo de cosas son muy delicadas”, decía en stories.

Carla Vigo se defiende en stories FOTO: Instagram

“¿Qué pasa, que por tener caderas anchas ya no me puedo poner vestidos ajustados o cómo va esto? O porque por mi forma del cuerpo se me marca un poco la tripa... Señores, se llama tener órganos y, de hecho, es que no es ni sano ser plana del todo porque no los proteges, a ver si estudiamos un poco y dejáis de decir chorradas, por favor”, se defendía en la red social asegurando que su peso “es normal”. Una defensa que han aplaudido sus seguidores.