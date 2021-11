El mensaje simbólico de Charlene de Mónaco

Gente

Día Nacional

Hoy Mónaco celebra su Día Nacional. Pero, a diferencia de años anteriores, no contará con la presencia de la princesa Charlene que continúa recuperándose de sus problemas de salud. No se producirá por tanto la esperada foto de la familia real monegasca al completo desde el balcón de Palacio. Sin embargo, la ex nadadora se ha querido mostrar cercana a los monegascos con un simbólico mensaje en Instagram. Charlene ha publicado el vídeo de una bandera del país ondeándose y el muro se ha llenado rápidamente de mensajes de ánimo para la esposa de Alberto II.

Tal y como el propio príncipe Alberto confirmó hace unas horas, la madre de sus dos hijos pequeños, los mellizos Jacques y Gabrielle, no se encuentra en el Principado. “Está mejor, pero todavía necesita descanso y paz. No está en el Principado, pero podremos visitarla muy pronto. No puedo decir más por discrección. Hay fatiga, no solo física, que solo se puede tratar con un periodo de descanso y seguimiento”, confesó en Monaco Matin.

La princesa volvió al Principado el pasado 8 de noviembre tras permanecer en Sudáfrica seis meses. Charlene viajó hasta allí para recorrer el safari de KwaZulu-Natal con fines filantrópicos. Sin embargo allí contrajo una infección que derivó en varias intervenciones quirúrgicas que impidieron su regreso a Mónaco.