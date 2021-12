El príncipe Guillermo se sincera sobre sus problemas de salud mental: “Sentía el sufrimiento de todos”

Gente

Corona inglesa

El príncipe Guillermo ha concedido su entrevista más humana y lo ha hecho además en un formato muy alejado de la rigidez que normalmente acompaña el protocolo del Palacio de Buckingham. El segundo en la línea de sucesión ha participado en el podcast Time to Walk, de Apple, un espacio por el que ya han pasado previamente la cantante de country Dolly Parton, la modelo Naomi Campbell o el boxeador Anthony Joshua y en el que básicamente el entrevistado ofrece una charla íntima y sincera durante 38 minutos en los que va dando un paseo, animando así al oyente a realizar el mismo ejercicio para cuidar tanto su cuerpo como su mente.

Para la ocasión, Guillermo recorrió los aproximadamente cinco kilómetros que separan la iglesia de Santa María Magdalena, en Sandringham, y su casa de campo en Anmer Hall, en Norfolk, una ruta que normalmente realiza con su familia el día de Navidad.

Una de las revelaciones más importantes es cuando aborda su mayor crisis de salud mental, después de presenciar las secuelas de un accidente de tráfico, cuando trabajaba como piloto de helicóptero en el servicio de ambulancia, y que afectó a un niño tan solo unos años mayor que su hijo, el príncipe Jorge. Afortunadamente, el niño logró salvar la vida. Pero aquel episodio le dejó fuertemente marcado. “Fue como si alguien hubiera puesto una llave en una cerradura y la hubiera abierto sin que yo diera permiso para hacerlo. Simplemente sientes el dolor de todos, el sufrimiento de todos. Y ese no soy yo. Nunca antes había sentido eso”, explica.

Por otra parte, también habla de recuerdos de su niñez junto con su hermano, Enrique, cuando ambos cantaban junto con su madre, la desaparecida Lady Di, ‘Simply the best’ de Tina Turner mientras tenían que regresar al internado. O los viajes en helicóptero con su padre, el príncipe Carlos; o cuando su hija, la princesa Charlotte, se pone a bailar la canción de Shakira ‘Waka Waka’, con su hermano el príncipe Louis “siguiéndola tratando de hacer lo mismo”.

Mientras su hermano Enrique está últimamente en batalla constante con los medios y paseándose en las alfombras rojas en su nueva vida en Los Ángeles, el príncipe Guillermo ha apostado por una actitud muy diferente. Con su entrevista en este formato inusual, apuesta por la modernización de la Monarquía. Pero sin olvidarse nunca de los orígenes. Porque nada puede ser más british que darse un paseo en otoño por la campiña inglesa. El tono además es de lo más relajado, alejado así de las polémicas que rodean a su hermano y su cuñada Meghan, cuyas intervenciones crean cada vez más distancia con la familia real. En definitiva, toda una lección de serenidad mostrando que ésta preparado para el papel que en algún momento tendrá que tomar.

A sus 95 años, Isabel II tiene cada vez más problemas de salud. En las últimas semanas ha cancelado varios actos públicos. El heredero al trono es el príncipe Carlos. Pero el más popular sigue siendo Guillermo, que junto a Kate, forma una familia modélica.

La naturaleza es protagonista del podcast en el que Guillermo se desmarca de los formalismos de Palacio. Una fuente del entorno ‘real’ ha comentado este cambio de tono. “Realmente, no solemos escuchar este tipo de entrevistas muy a menudo. Es una visión profundamente significativa del duque de Cambridge, no solo como miembro de la familia real, sino como persona’'. Patrick Jephson, exsecretario privado de la princesa Diana, va un paso más y describe el sincero monólogo como un momento “revolucionario”. En definitiva, Guillermo marca así su propio estilo. Y lo hace desde la serenidad y la calma.

Por su parte, los padres del niño cuya terrible experiencia se cree que desencadenó el trauma mental del príncipe Guillermo han hablado del extraordinario “amor y apoyo” que el futuro rey les ha brindado a lo largo del tiempo. Bobby Hughes tenía cinco años cuando un conductor aprendiz lo atropelló mientras jugaba con amigos fuera de su casa en Saffron Walden, Essex, en marzo de 2017. El conductor pisó accidentalmente el acelerador en lugar del freno cuando vio a Bobby en la carretera. El príncipe se ha mantenido en contacto con Bobby, que ahora tiene diez años, y su familia, a lo largo de los años. En su día les dijo a sus padres que “no dudaran” en pedirle cualquier cosa que pudiera hacer para apoyar la rehabilitación de Bobby, y lo ha cumplido. La madre del niño, Carly Hughes, de 40 años, ha alabado al duque de Cambridge en el ‘Mail on Sunday’: “Es increíble, no puedo alabarle lo suficiente. Le he mirado a los ojos y, de verdad, tiene un corazón amable. Es un hombre encantador, asombroso”.